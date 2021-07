Poznámka Františka Kuby | Foto: Deník

Jistě znáte klíčovou hlášku bankéřů z reklamy: „Co by z toho jako měl? Mohl by si půjčky převést k nám, a splácet méně a kratší dobu.“ Pokud dlužník platí po změně banky méně a kratší dobu, logicky mu část dluhu odpustila. Proč by se ale banka vzdala části zisku? Co by z toho měla? V tom spotu nějak chybí vděčný dlužník s hláškou typu: „Nechci slevu zadarmo“.