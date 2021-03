Nádražní byty čeká rekonstrukce neboli demolice

Autorizovaná statička Barbora Bartecká řekla nahlas to, co fanoušci železnic tušili už dávno. Oficiální zdůvodnění plánovaných demolic nádraží na trati Bruntál Olomouc je dokument pochybné úrovně neznámého autora. Proč by někdo fixloval, aby se bourala celkem zachovalá nádraží?

František Kuba. | Foto: Deník