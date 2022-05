Centrem Prahy v sobotu 23. dubna 2022 prošel průvod v čele s vnukem posledního českého krále. Do Prahy přijeli členové habsburské dynastie u příležitosti 100. výročí úmrtí Karla I. Habsburského.

Šlechtici se vydali do Týnského chrámu, kde jim sloužil mši kardinál Dominik Duka. Habsburkové jsou sice vnímáni jako katolická šlechta, ale to nijak nebránilo císaři Františkovi Josefovi I., aby jako projev náboženské tolerance daroval významný obnos na výstavbu krnovské synagogy.

Monarchisté by rádi vrátili připomínku císaře na krnovské náměstí

Krnované před více jak sto lety mluvili německy. Milovali Vídeň a svého císaře. Uvědomili si, že za prosperitu Krnova a rozmach průmyslu vděčíme moudrým rozhodnutím císaře při liberalizaci země. Největší obdivovatelkou Františka Josefa I. byla krnovská hoteliérka Franziska Tietze, která svůj podnik na náměstí pojmenovala „U císaře rakouského“.

Také darovala nejvyšší obnos do sbírky na jezdeckou sochu císaře. Byla odhalena v roce 1808 na krnovském náměstí v souvislosti s oslavami šedesáti let jeho panování. V říjnu na odhalení sochy přijel do Krnova tehdy jednadvacetiletý arcivévoda Karel František Josef. Z něj se stal poslední rakouský císař a český král Karel I. Právě na něj o víkendu vzpomínali jeho vnuk s kardinálem Dukou.

Odkaz hraběte z Hodic: Za krásu svého zámku Rudoltice zaplatily krutou daň

V hlasování participativního rozpočtu se umístil na třetím místě projekt František Josef I. a město Krnov. Navrhoval bustu v místech, kde v Krnově stávala jezdecká socha císaře. Mohl by to být vzor pro ostatní města, která radost ze založení republiky spojila s odstraněním císařských soch.