Všichni svatí drželi v pondělí 9. srpna chvilku po deváté hodině ráno ochranné ruce nad lidmi pohybujícími se na Náměstí Ostrava – Jih v Hrabůvce, kudy se prohnalo menší červené auto.

Následky kuriózní nehody v Hrabůvce, která skutečně jen jako zázrakem neskončila újmou na zdraví kolemjdoucích. Ostrava, 9. srpna 2021. | Foto: Deník/Radek Luksza

Šofér prý před odvozem do nemocnice tvrdil, že se mu udělalo zle. „Vyjelo ze silnice u autobusové zastávky, pokračovalo chodníkem, u květinářství smetlo vystavené kvítka a nabouralo do sloupu před vchodem do baru,“ uváděli lidé na jednom z nejfrekventovanějších míst na Jihu.