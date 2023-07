/FOTO, VIDEO/ Tři zraněné osoby si vyžádala nehoda osobního a dodávkového automobilu, ke které došlo v pondělí 3. července v Karviné-Ráji. Na místě události zasahovali zdravotníci, vrtulník LZS, Policie ČR i hasiči.

V Karviné-Ráji došlo ke střetu dodávky s osobním autem. | Foto: se svolením HZS MSK

Nehoda se stala na silnici mezi Karvinou a Těšínem, kdy řidič dodávky vyjíždějící z vedlejší ulice s největší pravděpodobností nedal přednost v jízdě osobnímu automobilu jedoucímu po hlavní komunikaci a došlo ke střetu obou vozidel. Při této kolizi mělo původně dojít k požáru jednoho z vozidel, toto se naštěstí nepotvrdilo.

Zdroj: Youtube

Nicméně podle prvotních informací účastníků měl nepřipoutaný řidič dodávky vyletět oknem svého vozu ven a dopadnout pod jiné auto, kde zůstal zaklíněný pod vozem. K jeho vyproštění museli hasiči použít pneumatické vaky a následně, společně se záchranáři, prováděli jeho resuscitaci. Dechová zkouška byla na místě provedena pouze řidiči osobního auta, a to s negativním výsledkem. U druhého řidiče byl nařízen odběr krve.

V Karviné se srazila dvě auta. Čtyři lidé se zranili

„Hasiči provedli na obou havarovaných vozidlech protipožární opatření, na únik provozních kapalin použili sorbent. Pomohli rovněž s transportem zraněného řidiče do do přistaveného vrtulníku LZS, ostatní zranění byli do nemocnice transportováni pozemní cestou. Po ukončení vyšetřování nehody ze strany Policie ČR zajistili hasiči úklid vozovky," sdělila Kamila Langerová, mluvčí moravskoslezských hasičů.

Průběh a příčina dopravní nehody a také míra zavinění jsou v tuto chvíli předmětem šetření policistů dopravního inspektorátu Karviná.