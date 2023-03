Když odjížděl v noci do práce, vypadalo to na první pohled dobře. „Zábrany, které jsem nedávno vybudoval, vydržely silný noční nápor větru. Příjemně mě to překvapilo. Teprve, když jsem vyjel na silnici, všiml jsem si, že nad cestou visí strom z mé zahrady." Tak líčí svůj zážitek z úterý 14. března muž z Trojanovic na Novojičínsku.

Pád stromu v Trojanovicích 14. března 2023. | Foto: se souhlasem autora

Prudký vítr se do chalupy opíral celou noc a nedalo se kvůli tomu vůbec spát. „Říkal jsem si, že zástěna, kterou jsem nedávno dělal okolo přístřešku na auta, bude potrhaná. Když jsem se šel ráno podívat, byla v pohodě. Ještě jsem si pochvaloval, jak jsem ji dobře udělal,“ vypráví majitel domu a zahrady, který v onen den odjížděl do zaměstnání ve tři hodiny ráno, za tmy.

„Vyjíždím z brány a najednou vidím tu hrůzu. Douglaska z mé zahrady visí nad cestou, špice smrku byla ulomená. Tak jsem ji aspoň odsunul, aby se po cestě dalo projet,“ popisuje muž, který požádal Deník, aby nezveřejňoval jeho jméno.

Dojel do práce, udělal, co nutně potřeboval, a zavolal hasičům. „Měl jsem strach, aby to na někoho nespadlo. Hasiči přijeli a perfektně se o to se sousedy postarali,“ dodává muž.

Kdysi měl v zahradě douglasky dvě, stromy prý byly jako dvojčata. Asi před dvanácti lety jedna z nich nevydržela nápor větru a spadla na silnici. Letos se té druhé stalo totéž. Zlomený strom při pádu narazil do smrku a ulomil jeho špici v délce okolo tří metrů, potom dopadl na chatku. „To asi bylo štěstí. Ten smrk to trochu ztlumil a asi i odklonil. Jinak by to dopadlo sousedům na auta, která mají zaparkovaná naproti. To by byl jiný tanec,“ poznamenává majitel.

Konstrukce chatky náraz těžké hmoty nevydržela a pohnula se. Jedna strana střechy je viditelně zničená. „Zavolám známého, ten se na ni podívá, jestli to nějak půjde opravit. Důležité je, že se nic vážnějšího nestalo. Kdyby to spadlo přes den, mohlo to někoho zabít,“ uvažuje muž.

Kvůli úklidu popadaných stromů vyjížděli hasiči na Novojičínsku ve větrném počasí během úterka už od půl třetí ráno. V Trojanovicích zasahovali do 7 hodin celkem třikrát.

Vichr řádil také jinde v kraji

A vítr řádil v Moravskolezském kraji také jinde. "Z noci na úterý 14. března až do 13. hodiny odpolední, vyjížděli hasiči Moravskoslezského záchranného sboru k 18 událostem spojeným se silným větrem," uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Hasiči nejčastěji vyjížděli mezi půlnocí a sedmou hodinou ranní, kdy zaznamenali 14 událostí. V průběhu dopoledne, kdy vítr zeslábl, počet zásahů klesl. Hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve. V obci Čeladná spadl strom na telefonní drát, na kterém zůstal viset. Při jeho odstranění bylo nutné povolat do zásahu i automobilový žebřík, pomocí kterého hasiči strom odstranili.

Po ukončení činností spojených s odstraněním stromu provedli hasiči úklid vozovky a zajistili znovu zprovoznění komunikace. Všechny výše uvedené události se udály beze škod a bez zranění.