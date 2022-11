Tehdy na této nevýznamné podhorské lokálce zbyly z osobního vlaku jen ohořelé trosky. Kousek od Vrbna zahynulo ve vlaku 19 cestujících. Tato katastrofa měla velmi podobnou příčinu: vagony s kládami, které se samovolně daly do pohybu.

Cestující na nádraží v Miloticích nad Opavou 27. srpna 1961 kolem poledne nasedli do osobního vlaku. Těšili se, že za necelých 40 minut vystoupí na nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Nemohli vědět, že při posunu se u Vrbna pod Pradědem samovolně daly do pohybu tři plošinové vagóny naložené kládami. Před Karlovicemi došlo k nárazu. Neovladatelné nákladní vagony narazily do protijedoucího motorového osobního vlaku. Samotný náraz byl strašný, ale nejvíc cestujících zahynulo až v plamenech při následném požáru.

Před vykolejením urazily neřízené vagony kilometr přes tři přejezdy

Jako první narazil do osobního vlaku vagon, který byl shodou okolností prázdný, a tedy lehčí. Náraz ho nadzvedl tak, že se ze dvou třetin zabořil do prvního motorového vozu osobního vlaku. Nafta z proražené nádrže se při tom rozstříkla a začala hořet.

V dalším voze cestovalo asi pětadvacet lidí. Vlakvedoucí a strojvedoucí za pomoci nezraněných cestujících ještě dokázali odpojit přívěsný vagon a odtlačit jej i se zraněnými dál od hořícího motorového vozu, aby oheň nemohl přeskočit.

FOTO: Ve Vrbně pod Pradědem vykolejily nákladní vagony se dřevem

V troskách osobního vlaku na místě zůstalo 18 mrtvých těl, které byly převezeny do márnice ve Vrbně pod Pradědem. Cestujících, kteří neštěstí přežili, se ujaly pomocné vlaky, které přijely z Olomouce i z Krnova.

Bilance neštěstí mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem

Kdy: 27. srpna 1961

Kde: mezi Karlovicemi a Vrbnem v zatáčce pod tzv. Skálou

Zahynulo na místě: 18 osob

Zemřelo v nemocnici: 1 osoba

Těžká zranění: 5 osob

Střední a lehká zranění: 20 osob

Oběti: 10 mužů a 9 žen, z toho 5 manželských párů.

Oběti podle bydliště: 8 osob z Ostravy a okolí, 4 z Vrbna pod Pradědem, 7 z jiných míst.

Počasí: slunečné, viditelnost dobrá