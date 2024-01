/ANKETA/ Naštěstí jen v teoretické rovině zůstaly úvahy, kdo by byl označen za viníka nehody, k níž se před několika dny schylovalo v Karviné. Její následky mohly být fatální. Jen o několik centimetrů se v křižovatce minuly osobní vůz jedoucí na zelenou a hasičský vůz se zapnutými majáky a sirénou, který na červenou mířil k dopravní nehodě.

Video se objevilo na sociálních sítích. Většina diskutujících jako hlavního viníka označila řidiče sedícího v osobním vozidle, pochybení ale někteří vidí i na straně hasičů, kteří podle nich mohli vjet do křižovatky pomaleji.

Zcela jednoznačný názor na viníka nemají ani odborníci. Pokud by došlo k havárii, hlavní slovo by měly znalecké posudky. „Zkoumala by se celková situace v křižovatce, kamerové záběry, jakou rychlostí vozidla jela, jaký měli řidiči rozhled, slyšitelnost sirény hasičského vozu a další aspekty,“ uvedl ostravský advokát Petr Kausta s tím, že teprve na základě výsledků by bylo možné označit viníka, případně podíl jednotlivých účastníků.

Podle Kausty by si řidiči každopádně měli uvědomit, že i když do křižovatky vjíždějí na zelenou, musejí být velmi obezřetní. „V křižovatce se může stát cokoliv. A nemám teď na mysli jen průjezd vozidel s předností v jízdě. V křižovatce může například zkolabovat chodec, řidič jiného auta nebo křižovatkou nestačí projet pomalejší cyklista, který do ní vjel na zelenou. Proto je na místě opatrnost,“ vysvětlil Kausta.

BESIP

K nehodě se vyjádřili i zástupci BESIP, podle kterých nelze jasně ukázat na viníka vzniklé situace. „Řekl bych že chyba je na straně obou dvou řidičů. Myslím si, že kdyby došlo ke střetu, míra zavinění je na obou,“ řekl ČT Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj s tím, že řidič vozidla s právem přednostní jízdy má povoleno jet na červenou a nemusí dodržovat všechny povinnosti jako ostatní řidiči. Neměl by však nikoho ohrozit. „Myslím si, že tam došlo k takové už tenké hranici mezi tím, kdy chybělo málo a mohla vzniknout další dopravní nehoda. Na druhou stranu řidič toho vozidla, který přijíždí, se musí chovat tak, aby umožnil vozidlu s právem přednostní jízdy bezpečné a plynulé projetí, což neučinil,“ řekl Blahut.

Policejní šetření

Případem se již začali zabývat policisté z karvinského dopravního inspektorátu. „Jen díky pohotové reakci obou účastníků, převážně profesionálního řidiče, nedošlo ke střetu vozidel. Chybělo málo a mohlo dojít k nehodě s fatálními následky. Policisté zajistili záznamy z městského kamerového systému dokumentující událost a také zjistili totožnost řidiče osobního vozidla. Po vyhodnocení všech okolností bude protiprávní jednání řešeno v souladu se zákonem,“ konstatovala Daniela Vlčková z moravskoslezské policie.

Podle Vlčkové řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě nemají absolutní přednost a jsou povinni dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně ostatní řidiči, ale také chodci, jsou povinni jim umožnit bezpečný a plynulý průjezd. „Hlavní roli zde hraje čas. Mnohdy jde o minuty či vteřiny, které mohou začít ukrajovat něčí život,“ uzavřela Vlčková.

Hasičské opatření

K situaci se vyslovilo i vedení moravskoslezských hasičů. „Vozidlo se po celou dobu jízdy k zásahu pohybovalo rychlostí maximálně 60 kilometrů v hodině, přičemž samotnou křižovatkou projíždělo rychlostí okolo 50,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová s tím, že hasiči prozkoumali a vyhodnotili dostupné záznamy zachycující situaci v křižovatce. „Byť ze strany řidiče cisterny nebyl porušen žádný předpis, všichni řidiči-strojníci budou upozorněni a poučeni o nutnosti vjíždět do křižovatek – i přes to, že jsou vozidla vybavena výstražným a zvukovým zařízením a mají právo přednosti jízdy – s co nejvyšší opatrností. Z důvodu nevěnování se plně řízení ostatními účastníky silničního provozu může dojít k přehlédnutí, popřípadě přeslechnutí hasičských sirén,“ uvedla Langerová.

