Ale problémy mohou mít i vozidla s nízkým podvozkem, které mohou uvíznout na zlomu, který je na druhé straně směrem k nedalekým skleníkům. To se také zřejmě stalo ve středu ráno. Po nárazu vlaku do kamionu zemřel strojvedoucí a 20 lidí bylo zraněno. Škoda je 37 milionů korun, okolnosti nehody stále vyšetřuje policie.

„Auta škrtala o asfalt“

„Občas je slyšet, jak tam auta škrtnou podvozkem o asfalt. Hlavně když jedou rychle,“ říká David Honsa, který bydlí v domě asi 150 metrů nad přejezdem, na který dobře vidí.

A že těch aut kolem denně projede. Kolem Davidova domu a přes zmíněný přejezd totiž vede jediná příjezdová cesta k farmě Bezdínek, kde pracují desítky lidí a i kvůli rozšiřování areálu v posledních dvou letech tudy denně projdou desítky kamionů a jiných nákladních aut.

Mluvilo se o tom, že přejezd není ideální

Přestože si na přejezd, který byl upravován před třemi lety při rekonstrukci vlakového koridoru, nikdo nestěžoval, na ne zcela ideální stav tohoto místa ukazují rýhy v asfaltu na silnici před přejezdem. Svědčí o tom, že tu občas nějako vozidlo skutečně spodkem o asfalt „škrtne“.

To potvrdil i jednatel farmy Jiří Stodůlka, který připomněl, že se už v minulosti objevovaly hlasy, že přejezd není bezproblémový. A to přesto, že v úseku kamiony jezdily běžně a nikdy se žádné potíže neobjevily.

Zda je přejezd v současné podobě vyhovující, bude předmětem zkoumání znalců. „Stavebně technické uspořádání přejezdu bude určitě jednou z částí našeho vyšetřování. Máme zdokumentované stopy na vozovce nad železničním přejezdem a je předmětem šetření, kdy tyto stopy vznikly,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Starosta: Nikdo si nestěžoval

Na to, že by bylo dobré se na přejezd podívat, upozorňoval podle starosty obce Pavla Buzka loni na podzim zástupce dopravce, se kterým kraj a obec debatovali o možném rozšíření trasy až ke skleníkům v Bezdínku.

„Zástupce dopravní společnosti tehdy říkal, že na přejezdu budou mít problémy nízkopodlažní autobusy,“ řekl Buzek.

Dodal ale, že oficiálně si nikdo nestěžoval. „Neměli jsme žádné informace, že by tam byly problémy. Za posledních několik let tudy projely stovky, možná tisíce kamionů, protože se na farmě budovaly nové skleníky a i proto tam nákladní auta jezdila a jezdí denně. Jak je ten přejezd nebezpečný, nedokážu posoudit,“ dodává starosta.

Nízkopodlažní autobusy by neprojely

Zmínku zástupce dopravce, který pro Moravskoslezský kraj zajišťuje v této lokalitě veřejnou autobusovou dopravu, potvrdil také náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. „Při té schůzce loni na podzim padla poznámka, že by nízkopodlažní autobusy mohly mít na přejezdu problém. Proto jsme oslovili Správu železnic, aby se na to podívala. Ta nám tehdy řekla, že to udělá, ale další zprávy, zda se tak stalo, nemám,“ řekl ve čtvrtek přímo na inkriminovaném místě v Dolní Lutyni Podstawka.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda k této věci řekl, že Moravskoslezský kraj prověřoval možnost budoucí obslužnosti blízké farmy nízkopodlažními autobusy. „Případné úpravy železničního přejezdu by tedy proběhly v souvislosti se zřízením této nové linky. O případných úpravách přejezdu se mezi Moravskoslezským krajem, Správou železnic a Státním pozemkovým úřadem a firmou NETIS bude teprve jednat,“ dodal Gavenda.

Podle něj do té doby neměla Správa železnic žádný podnět týkající se bezpečnosti nebo nutnosti terénních úprav.

Nová trasa k Bezdínku?

Náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka prověří možnost, zda by se k Farmě Bezdínek dalo v budoucnu jezdit jinudy. Tato myšlenka není nová, o této možnosti se v minulosti už jednalo. Ovšem bezvýsledně.

„Možná se nějaké řešení najde. Koneckonců těmito místy má v budoucnu vést nová silnice, která povede mimo střed Dolní Lutyně i Dětmarovic, takže by z ní mohl být sjezd k Bezdínku a tento přejezd byl zcela vyloučen pro nákladní dopravu. Chci iniciovat jednání s ŘSD na toto téma,“ řekl Podstawka.

Může za nehodu řidič kamionu?

Kriminalisté středeční nehodu šetří jako podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Podezřelým je třiatřicetiletý řidič nákladního auta, které vezlo na farmu, kde pěstují v obřích sklenících rajčata a okurky, vrtnou soupravu. Staví se tam nová skladová hala.

„Policisté provedli na místě topografickou a fotografickou dokumentaci, vyžádají si také o expertní zkoumání kamionu. Při vyšetřování příčin srážky spolupracují kriminalisté s Drážní inspekcí, Českými drahami a Správou železnic,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.