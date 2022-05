Jeden z řidičů byl údajně pod vlivem alkoholu. Podle TV Polar šlo o kynologa, který měl mít bezmála promile alkoholu. Okolnosti nehody jsou v šetření.

„Pokud bude podle názoru advokáta jako viník nehody určen kriminalista s tím, že opilý kynolog nemohl nehodě zabránit, bude menší množství alkoholu v krvi bráno pouze jako přestupek. Pokud by měl policista v krvi přes 1 promile alkoholu, šlo by o trestný čin a i kdyby nehodu nezavinil, zřejmě by to znamenalo jeho konec u policie. V úvahu přichází také trestný čin ublížení na zdraví,“ uvedl Polar.