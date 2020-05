K nehodě došlo v sobotu po 14. hodině. Posádka motocyklu utrpěla vážná zranění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Řidič motocyklu zn. Suzuki 650 zezadu narazil do před ním odbočujícího osobního vozidla Škoda Rapid. Motorkář i jeho spolujezdkyně (oba ročník 1970) utrpěli vážná zranění. Muž byl převezen do novojičínské nemocnice, žena byla letecky transportována do fakultní nemocnice," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.