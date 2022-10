(Snad) do konce roku. Vyšetřování výbuchu v Dole ČSM je téměř u konce

Po přeložení do ambulantního prostoru sanitky byl pacient uveden do umělého spánku, zaintubován a převeden na přístrojem řízené dýchání. Vrtulník LZS poté zajistil jeho šetrný transport do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do další péče týmu tamního urgentního příjmu.

Záchranáři radí: Jak postupovat v těchto případech

Záchranáři zdůrazňují, že transport vážně zraněného, jako v tomto případě po pádu z výšky, rozhodně nepatří do správného postupu v rámci základní první pomoci.

"Naopak, v pořádku je zajistit přivolání posádky zdravotnické záchranné služby s vybavením pro potřebné zajištění pacienta. Bez odborného ošetření totiž hrozí značné riziko zhoršení stavu pacienta, či jeho sekundární poškození. Časový profit je přitom téměř vždy jen minimální, jak ukazuje i výše uvedená zkušenost. V případě nejistoty lze vždy postupovat dle instrukcí operátorky linky tísňového volání," dodal mluvčí záchranářů.