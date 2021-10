Ten projížděl obcí poblíž Dinoparku a narazil do chodce a elektrické koloběžky. Po střetu byl muž odhozen do příkopu a zranil se. Podle zjištěných skutečností se chvilku před kolizí nahnout od levého okraje komunikace pro koloběžku a vtom zrovna projíždělo auto.

Na večerní projížďku po Doubravě nebude vzpomínat v dobrém osmatřicetiletý muž, jehož ve čtvrtek 7. října odhodil do příkopu třiadvacetiletý řidič BMW.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.