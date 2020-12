Před tři čtvrtě na osm byl na tísňovou linku 155 oznámen střet osobního automobilu s chodcem a na pomoc vyjela havířovská posádka Rychlé lékařské pomoci, která k postiženému dorazila během šesti minut.

Třiadvacetiletý muž byl podle svědků krátce po srážce v bezvědomí, známky poruchy vědomí přetrvávaly i během zásahu záchranářů. Lékař ZZS zjistil u pacienta poranění hlavy a dolní končetiny, nevyloučil ani další možná zranění. Posádka podala muži léky tlumící bolest, zajistila muže krčním límcem, uložila jej do vakuové matrace a následně transportovala do Fakultní nemocnice v Ostravě. Předán byl do péče týmu urgentního příjmu.