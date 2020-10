Na pomoc vyjel nejbližší tým rychlé zdravotnické pomoci a k misi vzlétl vrtulník LZS z Ostravy.

Šestašedesátiletému muži začali poskytovat základní první pomoc strážníci městské policie, kteří byli na místě události před profesionálními týmy záchranářů.

„Pacient utrpěl vážné poranění hlavy, jevil známky poruchy vědomí. Záchranáři mu poskytli přednemocniční neodkladnou péči a připravili jej k transportu do zdravotnického zařízení. Vrtulník jej poté šetrně přepravil do ostravské Fakultní nemocnice a předal do péče lékařů tamního urgentního příjmu,“ řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.