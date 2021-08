Čtyřiačtyřicetiletá žena byla po nehodě a pádu krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u ní při prvotním vyšetření zjistil vícečetná poranění hlavy, příznaky svědčily rovněž pro otřes mozku.

"Záchranáři pacientku zajistili krčním límcem, uložili do podtlakové matrace a zahájili podávání léků. Za stálé monitorace životních funkcí byla poté letecky přepravena do ostravské Fakultní nemocnice a předána do péče týmu tamního urgentního příjmu," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

O den dříve, tedy v pátek 30. července večer, přitom stejné výjezdové skupiny zasahovaly u jiného cyklisty po pádu, rovněž v Beskydech, a to v obci Bílá. I v tomto případě utrpěl pacient (muž, 48 let) poranění hlavy s otřesem mozku.