"Řidič (41) vozidla Seat Cordoba jel od havířovské městské části Šumbark ke křižovatce ulic Orlovská a Závodní. Patrně nerespektoval svislou dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky," uvedla k události ve středu mluvčí policie Zlatuše Viačková. Po hlavní silnici ale právě projížděl Ford Focus, řízený 23letým mladíkem.

"Po střetu seat byl odhozen do betonového středového city bloku a ford do protisměru. Oba řidiči byli převezeni do nemocnice, jeden z mužů byl po lékařské prohlídce propuštěn," popsala mluvčí s tím, že dechová zkouška u obou řidičů byla negativní.

"Po dobu zadokumentování byl úsek dopravní nehody zcela uzavřen. Zhruba za tři hodiny byl provoz plně obnoven. Dva psi, kteří cestovali ve vozidle Seat Cordoba, byli zajištěni odchytovou službou. Příčiny a okolnosti nehody budou nadále šetřit dopravní policisté," doplnila Zlatuše Viačková.