Ve vraku automobilu zůstala zaklíněna jednadvacetiletá žena, kterou museli vyprostit hasiči.

"Ještě předtím však byla zajištěna krčním límcem a zasahující lékař jí podal léky tlumící bolest," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS) Lukáš Humpl s tím, že informaci o havarovaném vozidle, které narazilo do sloupu, přijali operátoři ZZS krátce po čtvrt na deset.

"Na pomoc vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci z Českého Těšína a vzlétl vrtulník z Ostravy. Záchranáři následně pacientku uložili do vakuové matrace, zajistili pánevním pásem a podali další léky. Lékař při prvotním vyšetření zjistil poranění hlavy, pánve a dolní končetiny. Po provedených opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče byla žena leteckými záchranáři přepravena do ostravské fakultní nemocnice a předána do péče týmu urgentního příjmu," doplnil Humpl.