Opilý muž seděl za volantem škodovky a projížděl městem, od prodejny potravin jel k ulici Krátká. "V ulici F. S. Tůmy svou jízdu nepřizpůsobil dopravně technickému stavu komunikace a rychlosti jízdy. V mírně pravotočivé zatáčce vyjel vlevo, kde postupně narazil do několika zaparkovaných vozidel podél komunikace. Nejdřív při levém okraji komunikace narazil do vozidla značky Dacia Sandero, druhé poškozené vozidlo Ford Focus bylo po nárazu odhozeno do vozidla Citroën Berlingo," uvádí mluvčí policie Zlatuše Viačková.