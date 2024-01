Dvě jednotky hasičů zachraňovaly v sobotu 27. ledna z ostrůvku uprostřed zamrzlé vodní plochy v Orlové malého psa.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Informaci o potřebě záchrany psa přijalo operační středisko hasičů tři minuty po desáté hodině. Do místní části Lazy v Orlové tak vyrazili profesionální hasiči z Orlové a také dobrovolní hasiči z Orlové-Poruby.

Zdroj: Youtube

„Hasiči prvotním průzkumem zjistili, že se jedná skutečně o psa malého vzrůstu, který uvízl na ostrůvku uprostřed zamrzlé vodní plochy a nebyl schopen se za pomoci vlastních sil dostat zpět na břeh,“ sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Řidič kamionu z nehody v Dolní Lutyni je volný. Ministr chce kontrolovat přejezd

Hasiči, oblečeni do speciálních obleků určených pro práci na vodě, začali okamžitě se záchranou zvířete. „K ostrůvku se dostal zasahující hasič bezpečným pohybem, plazením po břiše a zajištěn lanem, zde opatrně rozevřel rostliny, které se zde nacházely, a vyprostil tak promrzlé zvíře. To následně bezpečně v náruči, za pomocí kolegů a jistícího lana dostal zpět na břeh. Zde již byl pro pejska připraven tepelný komfort v podobě deky,“ doplnila Kamila Langerová s tím, že po čekání na odchytovou službu hasiči psa předali do její péče.