Ta letitá stromová alej vedoucí ze staré Orlové kolem letiště k části Výhoda pamatuje hodně. Nejen domy, které tu stávaly, ale také dopravní nehody, které se tu v posledních letech stávají. Naposledy tady vyhasly dva mladé životy. To když auto, v němž seděli dva devatenáctiletí mladíci, narazilo v pondělí odpoledne ve vysoké rychlosti do stromu.

Orlová. Při pondělní nehodě a nárazu do stromu zemřeli dva mladí muži. 20. února 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Dcera mi včera odpoledne volala, že před naší chatkou narazilo do stromu auto, tak jsem kouknul na kamery a viděl auta hasičů a sanitky. Dnes jsem od rána uklízel střepy, které mám v zahradě, aby si pes nepořezal tlapky. Musel to být šílený náraz, až za těmi tújemi jsem našel kličku, kterou se v autě stahuje okýnko,“ říká muž, který bydlí ve víkendovém domě přímo u místa nehody.

Ze zkušeností ví, že v tomto relativně rovném úseku jezdí někteří řidiči skutečně rychle. „Je tu sedmdesátka, ale nezřídka tudy auto prosviští možná víc než stovkou. Však taky tahle nehoda není první. Loni narazilo auto do támhle toho stromu,“ ukazuje dál alejí směrem k městu.

Tragická nehoda v Orlové. Po nárazu do stromu zemřeli dva mladíci

Podle něj je to nebezpečný úsek jak pro řidiče, tak pro lidi, kteří tu mají zahrady. „Ještě aby tak někoho z místních přejeli,“ děsí se muž.

Dodává, že usedlíci se už nějakou dobu snaží o to, aby byla v tomto úseku snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině. Zatím neúspěšně.

O tragické nehodě se v Orlové a okolí pochopitelně ví a mnoho lidí, kteří tímto místem během úterka projížděli, se tady zastavilo a zapálilo svíčku. Hned po ránu vzniklo u stromu, do kterého fabia v pondělí odpoledne narazila a rozpůlila se, malé pietní místo. Pasažéři údajně nebyli připoutaní a možná i proto jednoho z nich našli záchranáři několik metrů od havarovaného vozu.

„Znala jsem ty kluky, tak jsme jim přišla zapálit svíčku. Byli to studenti, Orlováci, kteří rádi jezdili rychle. Nevím, co se stalo, ta silnice je tady rovná. Možná je rozhodil nějaký hrbol na cestě, že vletěli do toho stromu,“ řekla dívka, která přijela na místo s matkou. Sama prý už má řidičák a snaží se jezdit opatrně.

Jeden mladík byl mrtvý na místě

Následky pondělní divoké jízdy dvou mladíků jsou tragické. Jeden zemřel ještě před příjezdem záchranářů. „Druhý pacient utrpěl mnohočetná poranění a nejevil po nehodě známky života. Posádky záchranářů u něj prováděly rozšířenou resuscitaci. Ani po několika desítkách minut se však nepodařilo obnovit jeho krevní oběh a lékaři museli konstatovat smrt," uvedl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Přesná příčina nehody, zda nebyl řidič pod vlivem návykových látek nebo jel jen velmi rychle a nezvládl řízení, je předmětem policejního vyšetřování. "Kriminalisté územního odboru Karviná zahájili úkony trestního řízení. V tuto chvíli prověřují veškeré okolnosti, které mohly vést k fatální dopravní nehodě z pondělního odpoledne," řekla mluvčí PČR Daniela Vlčková.