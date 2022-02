VIDEO: Nebezpečná autohonička z Karvinska do Ostravy. Pomohl až zátaras

Nejdřív to odnesl Peugeot 208, další vozidlo Škoda Rapid bylo nárazem odmrštěno na Seat Leon, a to narazilo do zadní části Škoda Fabia Combi, a poslední poškozena byla Škoda Fabia. Po tomto vozidlo Audi přejelo na levou stranu komunikace, kde narazilo ještě do zaparkovaného vozidlo Peugeot 3008. Vzniklá škoda poškozením zatím není vyčíslena. Po nárazech vozidel nikdo nebyl zraněn.

"Řidič měl z místa utéct, nicméně přítomen byl provozovatel vozidla, který policistům tvrdil určité informace, které budou muset prověřit. I přes neurčité sdělení policisté provedli u provozovatele vozidla dechovou orientační zkoušku, která přesáhla hranici dvě promile. V dalším šetřením pokračují dopravní policisté, kteří uvítají další svědectví, nebo záběry z palubních kamer zachycující poškozování," dodala mluvčí.

Svědci mohou volat na bezplatnou linku 158.