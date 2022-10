„Řidič osobního vozidla s největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu pozemní komunikace, vyjel mimo ní a narazil do stromu,“ informovala Daniela Vlčková z Policie ČR.

V autě seděli dva lidé, kteří v něm zůstali zaklíněni a vystříhávat je museli hasiči. Dvaatřicetiletý řidič bohužel utrpěl závažná zranění a těm na místě podlehl. Jeho mladší spolujezdkyně byla zdravotníky transportována do nemocnice.

Případ z Havířova, tato svědkyně by mohla pomoct

„Dvaatřicetiletý muž nejevil po nehodě známky života a svým poraněním podlehl ještě ve vozidle. Zasahující lékař již mohl pouze konstatovat jeho smrt. Žena ve věku šestadvacet let byla při vědomí, záchranáři ji ošetřili s poraněním hrudníku a horní končetiny. Poté byla přepravena do zdravotnického zařízení a předána do péče zdravotníků urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava,“ konstatoval mluvčí ZZS MS kraje Lukáš Humpl.

Průběh a příčiny dopravní nehody prověřují kriminalisté územního odboru Karviná.