Na místo ihned vyjel lékařský tým rendez-vous a posádka rychlé zdravotnické pomoci z orlovské základny. K zásahu následně vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy.

"Čtyřiadvacetiletý muž byl nalezen ležící před domem. V okamžiku příjezdu týmů ZZS MSK byl v bezvědomí a jeho stav se jevil jako kritický. Zasahující lékař zjistil mnohočetná a život ohrožující poranění. Provedl intubaci dýchacích cest a připojení k přístrojem řízené ventilaci, pacient byl zajištěn krčním límcem, pánevním pásem, uložen do vakuové matrace. Záchranáři zahájili nitrožilní podávání léků a následně postiženého připravili k leteckému transportu do nemocnice" řekl tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl s tím, že po naložení do vrtulníku došlo k selhání krevního oběhu a posádky musely zahájit resuscitaci.

"Přes půl hodiny probíhající snahu o obnovení srdeční činnosti muž podlehl svým poraněním a lékaři byli nakonec nuceni konstatovat jeho smrt," dodal Humpl.