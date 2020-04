"Na místo vyjely pozemní týmy a vzlétl vrtulník LZS. První záchranáři byli u postiženého během pěti minut od nahlášení události," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Řidiči jeli v opačných směrech. "Ke srážce mělo dojít v prostoru křižovatky ve chvíli, kdy měl dle předběžně zjištěných informací řidič automobilu (ročník 1968) odbočovat. Motocyklista (ročník 1981) byl s vážnými zraněními převezen zdravotníky do nemocnice, přičemž dle obdržených informací měl zraněním následně podlehnout. Řidič vozidla nebyl pod vlivem alkoholických nápojů," řekla mluvčí policie. Soňa Štětínská.

Policisté učinili na místě nezbytné úkony, včetně řádné dokumentace. Vzhledem k činnosti složek integrovaného záchranného systému byl úsek silnice pro provoz po dobu nezbytně nutnou uzavřen.

Policisté odkláněli dopravu přes objízdné trasy, posléze usměrňovali dopravu kyvadlově, a to až do doby obnovení plného provozu.

"Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví. I nadále vyhodnocují veškeré informace a okolnosti dopravní nehody," dodala policejní mluvčí.

Devětatřicetiletý motocyklista byl po nehodě v bezvědomí, utrpěl vícečetná závažná poranění a nalézal se v přímém ohrožení života. Zasahující lékaři museli provést intubaci jeho dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci.

"Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do vakuové matrace a posádky zahájily podávání léků dvěma žilními vstupy. Týmy postiženého následně transportovaly do ostravské Fakultní nemocnice. V době předání do péče tamních lékařů byl jeho stav kritický," doplnil mluvčí záchranářů.