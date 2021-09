Událost byla prostřednictvím tísňové linky 155 nahlášena záchranářům v poledne a na pomoc vyjely pozemní týmy ZZS, spolu s nimi vzlétli i letečtí záchranáři.

Pětatřicetiletý muž byl nalezen v kolejišti na vlakovém nádraží. „Zasahující lékaři zjistili poruchu vědomí, závažná poranění hlavy a přímé ohrožení života. Pacienta uvedli do umělého spánku, provedli intubaci dýchacích cest a převedení na umělou plicní ventilaci. Týmy poskytly další úkony v rámci přednemocniční neodkladné péče a připravily muže k transportu do zdravotnického zařízení,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl úkony, jež vedly před leteckým transportem zraněného do Fakultní nemocnice v Ostravě. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu.