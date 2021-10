Orientační testy na alkohol a návykové látky řidičky byly negativní. Dívka byla převezena do fakultní nemocnice, podle předběžných informací zasahujících záchranářů utrpěla zranění vážnějšího charakteru.

"Žena osobního vozidla Renault Megane projížděla městem ve směru k ulici Slezská. Na přechodu pro chodce narazila do právě přecházející dívky, která byla odhozena do protisměrného jízdního pruhu za středovým travnatým pásem," uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.