Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v sobotu 9. října odpoledne u vážné dopravní nehody v Orlové. Krátce před šestnáctou hodinou byl krajskému operačnímu středisku prostřednictvím tísňové linky ohlášen střet osobního automobilu s chodcem, tudíž na pomoc vyjely pozemní týmy a vzlétl i vrtulník.

„Žena po střetu spadla na obrubník a byla v bezvědomí. V době příjezdu záchranářů se nalézala v přímém ohrožení života. Zasahující lékař u ní zjistil poranění hlavy, horní a dolní končetiny a vyslovil podezření na poranění páteře a pánve,“ informoval mluvčí ZZS MS kraje Lukáš Humpl.

Po zafixování do vakuové matrace si letečtí záchranáři převzali pacientku na palubu vrtulníku a transportovali ji do ostravské Fakultní nemocnice, kde byla předána do péče týmu urgentního příjmu.