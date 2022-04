Za hranice za vínem

S jarem přichází období, kdy vinaři začnou ukazovat své nejlepší kousky. A co takhle ochutnat něco z pověstných rakouských sklepů? U jižních sousedů jsou specialisté hned na několik odrůd a ve spojení například s cyklovýletem si tu můžete užít mimořádné zážitky. V aktuálním vydání magazínu Víkend nabízíme tipy, jak ochutnat Rakousko a nepřijít přitom k úrazu.

Legendy gospelu

Řekněme to takhle: The Blind Boys of Alabama jsou nejslavnějším aktivním souborem afroamerických zpěváků. Během své předlouhé kariéry zažili všechno možné: vynález jukeboxu, druhou světovou válku, svržení atomové pumy, pochody hnutí za občanská práva, atentát na J. F. Kennedyho, léto lásky, přistání na Měsíci, vietnamský konflikt, pád Berlínské zdi, počátek internetu…

Minulý měsíc se legendy černošského gospelu už poněkolikáté ukázaly v Praze, tentokrát ve spojení s malijským duem Amadou & Mariam. Bubeník a mluvčí nevidomých „Boys“ Ricky McKinnie při té příležitosti poskytl magazínu Víkend rozhovor.

Velikonoce podle Erbena

Velikonoční čas znamená oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale také svátek jara a dobu, kdy se dodržují zvyky staré jako lidstvo samo. A právě tyto tradice, úzce spjaté s pohanskou mytologií, přitahovaly historika, archiváře, ale hlavně básníka Karla Jaromíra Erbena. Své výpisky, vztahující se k pohádkám, církevnímu roku, ročním obdobím a tak dále, měl pečlivě utříděné. Člověk, dítě, narození, křest, láska, svatba, manželství, nemoc, pohřeb, duše, hrob – do Erbenových poznámek se vešel celý svět.