Zhruba dvanáct kilometrů široké těleso tehdy dopadlo do oblasti současného Mexického zálivu, konkrétně do výběžku poloostrova Yukatán, který se nachází asi tři tisíce kilometrů od naleziště Tanis. Kontaktem se Zemí pak asteroid způsobil poslední hromadné vymírání živočichů.

Nález, který může přepsat učebnice

Právě na tomto nalezišti odborníci objevili pozůstatky zvířat a rostlin, které se propojily do pestré směsi usazenin kvůli vlnám říční vody, jež vyvolaly mohutné zemské otřesy v době dopadu asteroidu. Pozůstatky vodních organismů se tak smísily se suchozemskými tvory.

„Na tomto nalezišti je tolik detailů, které nám dávají nahlédnout do toho, co se tehdy stalo. Skoro jako ve filmu. Podíváte se na skalní sloup nebo na místní zkameněliny a vrátí vás to zpět do toho dne,“ popsal postgraduální student britské Univerzity v Manchesteru Robert DePalma, který na místě vykopávky vede.

Predátorem na souši i ve vodě. Trnití ještěři překvapili vědce, uměli plavat

Právě ve směsici pozůstatků v Severní Dakotě vědci objevili výjimečně zachovalou končetinu dinosaura, která může znamenat přelom v dosavadním archeologickém zkoumání. „Vědci se totiž na základě nalezených vzorků domnívají, že zvíře mohlo zemřít přímo v důsledku dopadu asteroidu na Zemi. Vede je k tomu hlavně poloha končetiny v sedimentech vykopávek,“ upřesnila BBC.

Žádné peří. Šupiny

Šlo by tak o první zdokumentovaný nález podobně usmrceného tvora. „Jde s největší pravděpodobností o thescelosaura. Zvíře pochází ze skupiny dinosaurů, u níž jsme dosud neměli žádné záznamy o tom, jak vypadala jejich kůže. Nalezený vzorek nyní velmi přesvědčivě ukazuje, že tato zvířata byla šupinatá, asi jako ještěrky. Nebyla opeřená jako jejich současníci, kteří jedli maso,“ vysvětlil profesor z londýnského Natural History Museum Paul Barrett, kterého oslovila BBC.

Pozastavil se také nad zvláštním stavem končetiny zvířete. „Vypadá to, že noha byla jednoduše utržena. Na končetině nejsou žádné známky nemoci, žádné zjevné patologie ani stopy po kousnutí. Zvíře zemřelo víceméně okamžitě,“ doplnil Barrett.

Už žádné tabu. Vědci detailně popsali dinosauří intimní oblast

Podle něj nicméně stále není jisté, že tento dinosaurus skutečně zemřel ve chvíli, kdy asteroid zasáhl Zemi. Pravdu prý ukáže až další ověřování. S tím souhlasí také profesor Steve Brusatte z Univerzity v Edinburghu, který se neúčastnil původního výzkumu. „Výzkumníci přinesli celou řadu nepřímých důkazů, které je však třeba ještě ověřit nezávislými posuzovateli,“ řekl. Dinosaurus podle něj mohl zemřít řadu let před dopadem asteroidu, ale jeho tělo se nějakým způsobem dostalo na povrch, načež je dopad znovu pohřbil. Díky tomu události jen mohou vypadat jako souběžné.

Asteroid, který ukončil život na Zemi

Dosud bylo podle odborníků nalezeno poměrně málo pozůstatků dinosaurů z doby, která by se alespoň na tisícovky let blížila dopadu asteroidu na Zemi. Pokud se tak tvrzení amerických archeologů potvrdí a skutečně jde o vzorek pocházející z období nárazu, půjde o zcela mimořádný objev.

Dinosauří končetina přitom není jediným podobným nálezem. Vědci na nalezišti objevili také několik ryb, kterým se zřejmě do žaber dostaly trosky vytvořené dopadem asteroidu. Například pozůstatky jesetera měly v sobě takzvané sferule, což jsou drobné kulovité částečky, které vytvořilo teplo při nárazu asteroidu na Zemi. Podobné úlomky se také našly ve zkamenělé pryskyřici v okolí.

„Byli jsme schopni rozebrat a identifikovat složení těchto pozůstatků. Všechny důkazy a chemická data z této studie silně naznačují, že se díváme na kus asteroidu, který ukončil tehdejší život na zemi,“ uvedl vedoucí výzkumu DePalma.

Dinosauří vejce

Dalším unikátním nálezem je pterosauří vejce s mládětem uvnitř. Právě tento nález nejvíce zaujal Steva Brusatteho. „Žádný podobný nález nikdy Severní Amerika nespatřila. Vejce bylo spíše kožovité než tvrdé, což může naznačovat, že je matka zahrabala do písku nebo sedimentu jako želva,“ uvedl.

Brusatte také s pomocí rentgenové tomografie kosti uvnitř vytisknul a zrekonstruoval je tak, jak by zvíře uvnitř po vylíhnutí vypadalo. Mládě pterosaura bylo pravděpodobně typem azhdarchida, což je skupina létajících plazů, jejichž dospělá křídla mohla od špičky ke špičce dosahovat více než deseti metrů.

Vymírání dinosaurů bylo ještě brutálnější, než jsme si mysleli, zjistili vědci

Výsledky bádání amerických archeologů nyní zveřejnilo několik recenzovaných vědeckých časopisů a tým u vykopávek do budoucna slibuje mnoho dalších mimořádných objevů. Aktuálně na nalezišti dál pracuje a připravuje ke zveřejnění další fosilie.

Pořad, který popisuje objevy z naleziště v Severní Americe, BBC odvysílá 15. dubna.