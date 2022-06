Nový výzkum publikovaný v Journal of Archaeological Science se zaměřil na analýzu zubů pocházejících ze tří mayských archeologických nalezišť v Guatemale, Belize a Hondurasu. Přestože šlo o zuby s vloženými a zacementovanými drahokamy, jedinci, jimž tyto zuby patřily, zřejmě nepatřili k mayské elitě.

Drobné drahokamy se připevňovaly k řezákům a špičákům v době dospívání či rané dospělosti, a prováděli to zřejmě zkušení odborníci – analýza totiž ukázala, že navrtání zubů bylo u většiny zkoumaných vzorků provedeno tak zdařile, že nezasáhlo ani zubní nerv ani krevní cévy ve středu zubů.

Zdravotně prospěšný tmel

Vědecký tým také podrobně prozkoumal složení tmelů, které staří Mayové k uchycení drahokamů do zubů používali. Také tady se ukázalo zajímavé zjištění: nejenže byly tyto tmely neuvěřitelně přilnavé a udržely drahokamy v zubech až do dnešních dnů, tedy po tisíce let, ale měly i několik pozoruhodných hygienických a terapeutických vlastností.

Podle vědců měly jejich jednotlivé složky schopnost bojovat proti zubnímu kazu a zvyšovat odolnost ústní dutiny vůči zánětům a infekci. Vědci v nich identifikovali kolem 150 organických molekul, které se běžně vyskytují v rostlinných pryskyřicích.

V závislosti na tom, z jakého místa poloostrova Yucatán zub pocházel, měla každá směs těsnicího prostředku mírně odlišný seznam přísad, ale hlavní přísady byly do značné míry stejné. Většina zubních cementů vykazovala přítomnost sloučenin spojených s borovým dehtem, u nějž vědci předpokládají antibakteriální vlastnosti.

Dva z osmi zubů obsahovaly zbytky sclareolidu, což je rostlinná sloučenina s antibakteriálními a protiplísňovými vlastnostmi, jež se pro svou příjemnou vůni často používá také v parfémovém průmyslu.

Běžné byly také esenciální rostlinné oleje z rodu aromatických mátových rostlin, u nichž lze očekávat potenciální protizánětlivé účinky.

Zubaři sloužili mayské společnosti jako celku

Tato zjištění nejsou úplně nečekaná, protože doklady o tom, že staří Mayové velmi dbali na zubní hygienu, existovaly již dřív: je například známé, že příslušníci mayské civilizace si své zuby pravidelně čistili a že bylo běžné trhání zubů, pokud je napadl kaz.

Na druhé straně ke zdobení zubů drahokamy, případně obrušování jejich hran do špičatých tvarů přisuzovali věci dříve pouze rituální nebo estetické důvody, nikoli zdravotní. Nyní se ukazuje, že ani u těchto úprav nemuselo být zdravotní hledisko opomíjeno.

„Mayská stomatologie měla zjevně uměleckou formu, ale nové poznatky naznačují, že rozsáhlé používání zubních úprav nebylo motivováno jen touhou po kráse,“ uvedl web Science Alert, který o studii informoval.

Skutečnost, že léčbu absolvovalo mnoho lidí, podle tohoto webu také naznačuje, že tato péče nemusela nutně zrcadlit sociální postavení dané osoby a mohla být široce dostupná celé veřejnosti.

„Zatímco směsi představovaly komplexní a účinnou dlouhotrvající zubní výplň, kontext toho, jak byli jednotlivci zastoupení ve zkoumaném vzorku pohřbíváni, naznačuje, že nešlo o příslušníky elity, ale že z odborných znalostí výrobců tmelů těžila široká část tehdejší mayské společnosti,“ píší autoři.