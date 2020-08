Akci u příležitosti Mezinárodního dne slonů připravila Zoo Ostrava společně s kolektivním systémem ELEKTROWIN. Jejím cílem je představit návštěvníkům život slonů v zoo a zároveň upozornit na situaci těchto největších suchozemských savců ve volné přírodě, která není nijak příznivá. Právě sběrem vysloužilých elektrospotřebičů, mobilů a dalších elektrozařízení se může každý z nás zapojit do jejich záchrany. Recyklací elektrospotřebičů totiž šetříme přirozené prostředí v Africe, kde žijí nejen sloni, ale i gorily a další vzácní živočichové. V těchto oblastech se těží vzácné kovy pro výrobu elektronických zařízení, a tím dochází k devastaci původních biotopů.

Odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů na správné místo (tj. do sběrných dvorů, speciálních kontejnerů na elektrozařízení nebo třeba právě v zoo) lze snížit poptávku po další těžbě, jelikož řadu materiálu je možné znovu využít. Akce Elektrowinu se koná pravidelně již od roku 2010 a za tuto dobu návštěvníci donesli více než 3 800 vysloužilých spotřebičů.

Jak bude sobotní akce v Zoo Ostrava probíhat? Před vstupem do zoologické zahrady se budou od 9. do 17. hodiny vybírat staré a nefunkční elektrospotřebiče. Za ně získají děti volný vstup do zoo (volná vstupenka bude platná pouze v den akce). Přinášet můžete vysloužilý fén, holicí strojek, varnou konvici, ale třeba také vysavač, mikrovlnnou troubu, pračku či ledničku… Uvnitř areálu nedaleko expozice Na statku najdou zájemci stánek Elektrowinu, kde se zábavnou a aktivní formou dozvědí, jak správně nakládat s odpady, o recyklaci a dalším využití odpadu. Mezi 11. a 16. hodinou pak budou u výukového centra připraveny nejrůznější sloní aktivity pro malé i velké a ve 13:00 hodin proběhne v pavilonu slonů speciální komentované krmení sloního stáda.

Kdo nenajde doma žádný vysloužilý elektrospotřebič a přesto by chtěl slonům pomoci, může zkusit zalovit v šatníku a přinést s sebou vysloužilý svetr, tričko nebo třeba kabát. U východu ze zoo je umístěn kontejner organizace MOMENT na nepotřebné, ale stále pěkné oblečení, které také pomáhá chránit slony v Africe. Toto oblečení se prodává v síti dobročinných second handů MOMENT a výtěžek z prodeje putuje na podporu projektu Save Elephants. Upozorňujeme, že je nezbytné, aby bylo oblečení opravdu nositelné, tj. nepotrhané a beze skvrn.