Do Kanady, Indie i jinam, dobrodruh Petr zve na přednášku o svých cestách 2019

Do Austrálie, Norska, Karibiku, ale též na Island, do Indie, Jižní Koreje, Kanady nebo Španělska zavede posluchače karvinský cestovatel, fotograf a dobrodruh Ivo Petr, který bude vyprávět o svých zážitcích z cest do těchto zemí.

Přednáška Ivo Petra zavede návštěvníky mj. také za krásami Kanady. Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Kaboň