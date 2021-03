KDE: Bohumín

Na Skřečoňském hřbitově se nachází pomník 104 Polákům, kteří zahynuli v Bohumíně v táboře nucených prací v Polenlagru v letech 1942 až 1944. Pomník byl zhotoven na konci 60. let a je dílem architekta Bronislava Firly. Je to skupina tří bloků zhotovených ze slezské žuly. Autor se inspiroval pravěkými menhiry, které postavil do tvaru nepravidelného trojúhelníku.