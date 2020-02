U Velkých Karlovic najdete hned několik moderních lyžařských areálů. Ski areál Razula láká na příjemný bonus: ke skipasu tu s akcí V zimě lyžuj, na jaře plav dostanete volnou vstupenku na 2,5 hodiny do termálních bazénů Wellness Horal (tu lze využít od 16. 3. do 15. 6). Nezapomeňte, že v pondělí a úterý se na skipasy vztahuje sleva 20% a sjezdovka Horal je jednou z nejvyhledávanějších lokalit pro výuku lyžování v Beskydech. Občerstvit se můžete v Bistru Razula u sjezdovky Razula s novinkou: víkendovou nabídkou vynikající pizzy.

Zimní dovolená: spousta výhod v ceně

Hotely Lanterna a Horal nabízí pobytový balíček Zimní dovolená v Beskydech, který zahrnuje ubytování dětí až do 15 let zdarma, neomezený vstup do Wellness Horal, masáž, slevu na skipas do areálů Razula a Makov a další výhody. Nově je v ceně i bezplatné zapůjčení běžek Yoko. Pár pokojů se ještě najde. Levnější varianta: ubytujte se v hotelu Pod Javorem u sjezdovky Horal se snídaní a 50% slevou na termální bazény.

Valentýnské lyžování a degustační večer

Nenechejte si ujít zajímavé doprovodné akce. Co třeba oslavit Valentýna s dávkou recese na lyžích? Od 10. do 14. 2. získáte k jednomu celodennímu skipasu Razula druhý zdarma v rámci akce Valentýnské lyžování za hubičku. Stačí, když přijdete k pokladně ve dvou a podáte důkaz své zamilovanosti. V pátek 14. 2. se chystá Valentýnský degustační večer ve Spa hotelu Lanterna. Další tipy najdete zde.

Koupání a saunování ve Wellness Horal

Po dni na lyžích či běžkách jistě přijde vhod odpočinek. Ve vyhlášeném relaxačním centru Wellness Horal se příjemně prohřejete ve třech termálních bazénech o teplotě až 36°C, ale také v saunách, venkovním i vnitřním whirlpoolu či parní lázni. Relaxaci podtrhne péče masérů z Thajska, Filipín, Bali a Indie, saunové rituály pořádané až devětkrát denně a nebo zkuste novinku: tělové zábaly Lakshmi. Víte, že v den narozenin mají oslavenci do Wellness Horal vstup za symbolickou korunu?

Golf v zimě? Naučte se ho na Horalu

Ve Velkých Karlovicích si může zahrát golf úplně každý a to i v zimě – v hotelu Horal si to můžete zkusit při programu Zimní golf pro každého, jenž vás seznámí s tímto sportem „pod střechou“. S instruktorem si zkusíte odpalování, hru na jamky i golfový simulátor, to vše za 490 Kč pro 2 dospělé a až 2 děti. Více na: www.valachy.cz

Tipy na akce:

8. 2. Noční stopa Valachy

10.– 14. 2. Valentýnské lyžování za hubičku

14. 2. Valentýnský degustační večer

18. 2. Testování lyží Augment

23. 2. Závod o pohár strašidýlka Razuláka

29. 2. Testování skialpů Dynafit

1. 3. Závod o pohár strašidýlka Razuláka

7. 3. Saunová noc ve Wellness Horal

14. 3. Maškarní lyžovačka na Horalu