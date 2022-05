K výjezdu na palubovku Talentu se nechalo přesvědčit i několik desítek karvinských fanoušků, kteří svůj tým neúnavně povzbuzovali. Ani jejich podpora ale nebyla nic platná.

NHL se představila v Karviné

Pokud se v prvním měření sil do utkání vůbec nedostala Plzeň, pak totéž v obráceném gardu platilo o středě. I přes slibný úvod se Karvinští od nějaké dvacáté minuty (stav 14:12) vůbec nedostali do hry a Plzeň zaslouženě srovnala.

„Od nás to bylo prostě špatné. V obraně jsme byli pasivní, nehráli jsme dobře. V útoku jsme si nepočínali vůbec agresivně, neproměňovali jsme šance. Sám jsem zazdil dvě sedmičky. Jako lídr mužstva to beru i na sebe, zklamal jsem střelecky,“ sypal si popel na hlavu Vojtěch Patzel, obvyklá opora Baníku.

Házenkáři Baníku se ocitli pomyslně na zemi. V bílém Vojtěch Patzel.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Pro Karvinské byl největším problémem brankář Šmíd. Jeho kolegu Herajta, jenž exceloval v předchozí sérii proti Zubří, totiž Slezané vyhnali z branky. Ovšem na Šmídovi ztroskotali. „U nás mu to nevyšlo, tady jo. Bohužel,“ uznal Patzel, který ví, že ve třetím zápase musí jeho tým podat diametrálně odlišný výkon.

„Do soboty je ještě nějaký čas, musíme si dnešní zápas rozebrat, ale je jasné, že zlepšit musíme úplně všechno počínaje nasazením a bojovností. Bylo tam hodně zbytečných chyb a Plzeň je trestala,“ věděl Patzel dobře, v čem bylo jádro pudla.

Házenkáři Karviné jedou bojovat do Plzně o mečbol

A co říkal na atmosféru plné plzeňské haly? „Ale jo, bylo to fajn. Atmosféra je ale lepší u nás, určitě musíme poděkovat i našim fandům, že s námi vyjeli a určitě jim to vrátíme v sobotu,“ je přesvědčen Patzel, že hůř už Baník ve finále hrát nemůže.

Třetí zápas finále se hraje opět v sobotu v karvinské hale od 17.30 hodin.

Talent Plzeň – Baník Karviná 32:25 (19:16)

Sled: 1:3, 2:5, 5:5, 6:8, 9:8, 12:10, 14:13, 17:14, 22:18, 26:19, 28:22, 31:23. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 5/4:3/1. Vyloučení: 9:7. ČK: 44. Chmelík (Plzeň). Diváci: 1120. Stav série: 1:1.

Nejvíce branek Plzně: Stehlík 10, Linhart 4, Vinkelhöfer 4/4.

Karviná: Marjanović, Mokroš, Tabara – Mlotek 2, Fulnek 2, Petrović 2, Franc, Sobol 6, Skalický 2/1, Solák 5, Růža 2, Jan Užek 2, Nantl, Patzel 2, Široký, Halama. Trenér: Brůna.