Vrchol halové sezony sice nebyl zrušený, ale jeho přeložení na příští rok vyjde nastejno. Závodní období se zkrátí, což pro Čechy většinou znamená, že se naposledy představí o víkendu na mistrovství ČR v Ostravě.

Velkou motivaci měl směrem k MS Pavel Maslák, halový specialista v běhu na 400 metrů. Mohl se totiž pokusit dosáhnout na čtvrtý titul v řadě. „Na jednu stranu mě mrzí, že nebudu moci obhájit titul, ale doufám, že se mi to povede příští rok,“ přemítal český rekordman. Otec půlroční dcery Mii si tak aspoň víc užije rodinu. „Budu delší dobu doma a mohu se věnovat svým holkám. Zároveň se zvětší prostor na olympijskou přípravu,“ našel pozitiva.

Na medaili z Nankingu mohl myslet koulař Tomáš Staněk, ale mezitím už se přeorientoval na jiný cíl. "Místo šampionátu jsem se zaměřil na sérii World Indoor Tour. Mám za sebou mítinky v Toruni a Düsseldorfu a zatím jsem na prvním místě společně s Chorvatem Mihajlevičem. Rozhodne se v pátek v Madridu,“ vyprávěl.

Dva šampionáty během dvou týdnů

Účast ve World Indoor Tour přináší i důležité body do světového rankingu (podle nich budou závodníci nominováni na OH v Tokiu), a to bylo motivací čtvrtkařky Lady Vondrové. „Díky mítinkům se zase tolik nezměnilo. Body jsem potřebovala, a tak jsem s halou docela spokojená. Podstatné je ale to, že přestanu závodit už po ostravském mistrovství. Zkusím tam ještě zaútočit na osobák. Nebylo by od věci ho trochu stlačit,“ vzkázala pardubická atletka.

Po víkendovém vystoupení v Glasgow trochu mrzí Kristiinu Mäki, že v Číně nepoběží patnáctistovku. „Závodila jsem dobře, i když by se nějaké chyby jistě našly,“ připustila. „Nicméně se s tím nedá nic dělat. Určitě je lepší zůstat doma a neriskovat zdravotní riziko kvůli jedněm závodům. Aspoň budu moct nastoupit dřív do přípravy na letní sezonu,“ líčila mílařka s česko-finskými kořeny.

„Spíš bude zajímavá příští halová sezona, kdy se sejdou dva šampionáty během dvou týdnů. Kdo bude mít dobrou formu, může získat světovou i evropskou medaili,“ dodala.