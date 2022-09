Po vítězství nad Nizozemskem jste nastupovali do utkání plni optimismu, navíc s Tomášem Satoranským. Fini váš však rychle ochladili.

Od začátku jsme tušili, že se nebude jednat o jednoduchý zápas. Snažili jsme se na Finy co nejlépe připravit. Zápasy jdou rychle za sebou, a tak příprava nemůže být ideální. Nicméně to bylo pro oba týmy. Myslím si, že jsme do zápasu dali všechno, ale bohužel Finové nás drtili tříbodovou střelbou. Vážně byla úžasná.

V závěru prvního poločasu jste se šňůrou 12:0 přiblížili na rozdíl pouhých tří bodů. Co chybělo k tomu, abyste se přes protivníka přehoupli?

Těžko říct. V utkání bylo několik momentů nahoru – dolů. Musíme se zpětně na zápas podívat, abychom rozklíčovali, proč nám vždy utekli. Co jsme mohli udělat líp, abychom vyhráli. Musíme se z utkání ponaučit, aby ten poslední byl pro nás vítězný.

Utkání se lámalo zkraje druhé půle. Soupeře jste udrželi na uzdě, ovšem sami nedávali.

První půlku jsme zakončili dobře. Dotáhli jsme větší rozdíl bodů. Viděli jsme, že s Finy můžeme hrát vyrovnanou partii. Bohužel v úvodu druhé jsme přestali proměňovat střelecké pokusy.

Když to nešlo herně, tak jste ve čtvrté čtvrtině zkusili přitvrdit. Utkání pak nabralo na nervozitě.

Hráli jsme tak, co dovolovali rozhodčí. I když si myslím, že kontaktů a odpískaných faulů bylo hodně sporných. Takovýto je ale někdy sport.

Zdroj: Deník / Zdeněk Zamastil

Rozhodčí posuzovali hodně faulů bez míče.

Je to tak. Než budu hodnotit, musím se zpětně podívat na ty situace. Ve kterých momentech není potřeba tak tlačit. Samozřejmě se nesmíme snažit tolik faulovat.

Tvrdší hra představuje, že se někdo z vás vyfauluje. Byli jste na to připraveni?

Byli. Tohle k basketbalu patří. Nicméně mně přijde, že domácí tým… Jinak. Necítím žádnou podporu od rozhodčích. Neříkám, že by tomu tak mělo být, ale některé fauly jdou v průběhu celého šampionátu proti nám. Potom to tvoří pro nás těžší situaci. Ale rozhodně se na to nechci vymlouvat.

Z toho vyplynulo, že jste rychle nasbírali pět faulů.

To ale nebylo jen ve čtvrté čtvrtině. Fauly jsme nasbírali celkem rychle. Potom byl každý faul oceněn trestnými hody, což nám také nepomohlo.

Vy jste k té porci přispěl dvěma útočnými fauly.

Z mého pohledu jsem si proti menším hráčům snažil vytvořit prostor pro sebe. Rozhodčí to posoudili… Podle mě výhoda hrála v můj prospěch. Naopak ty hráči se snažili hrát tvrdě a opravdu to bylo na tělo. Nějaký kontakt se tam dá očekávat. Nedokážu říct, jestli tam určité pohyby, zavinily podle rozhodčích útočné fauly. Pro nás to ale bylo frustrující. Místo faulů při bránění jsme sbírali útočné. A to byla velká ztráta.

Jak hodně pro vás bylo frustující, že vás Fini v závěrečném kvartálu nepustili stejně jako Srbové na méně než osm bodů? A naopak vždy odskočili.

Samozřejmě pro tým, který dotahuje, je to strašně těžké. Stojí ho to více energie i sil. Je hodně těžké převážit váhy na druhou stranu a zvrat dotáhnout do konce. Budu se opakovat, vždy nás zchladili přesnou střelbou.

Co jste říkal atmosféře? Zdálo se, že finští fans měli navrch…

Celková atmosféra byla úžasná. Postaraly se o ní oba tábory. Naši i finští fanoušci ukázali velkou podporu svému týmu. Byl to velký motor pro oba týmy.

Zdroj: Deník / Zdeněk Zamastil

Nepřipadalo vám, že Fini hráli jako život? V případě prohry by cestovali domů.

Od začátku hráli s velkou energií. Hráli rychle, čímž si dokázali vytvořit prostor pro tříbodové střely. Bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát.

Bude takhle hrát Česká republika v posledním utkání skupiny proti Izraeli?

Budeme muset. Je to v duchu: všechno nebo nic. Do utkání dáme úplně všechno. Hrajeme doma v Praze, určitě se o postup porveme.