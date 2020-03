Organizátoři světového podniku s téměř dvěma stovkami hráčů ze 46 států světa se po úterním rozhodnutí Bezpečnostní rady státu rozhodli turnaj zrušit.

Ředitel turnaje Radim Slíva přiznal, že možná půjde o konec KaBaL taemu jako takového. „Možná to tak dopadne. Vše bylo organizačně připravené, finanční ztráty jdou do statisíců. Hráči jsou smutní a naštvaní, stejně jako my,“ shrnul své pocity Slíva.

Česká vláda nařídila zrušit všechny akce, kde se shromáždí 100 a více lidí na jednom místě. Týká se to všech akcí včetně sportovních. Zápasy se ale mohou odehrát bez diváků, což je sice nešťastné, ale přece jen řešení.

„No jo, ale tady je těch badmintonistů tolik, že sami o sobě přesáhnou hranici sta lidí. A to ještě nepočítám organizační pracovníky, rozhodčí, realizační týmy hráčů,“ mávl rukou Slíva.

O náhradu finanční ztráty bude ještě bojovat. Nedávný podnik Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě, který se odehrál bez diváků, by měl od vlády také dostat finanční kompenzaci. „Jako správný hospodář se o to samozřejmě budu snažit. Teď ale nemám skoro sílu něco řešit. Je to devastující,“ přiznal zničený Slíva.