Karvinští házenkáři po perně vydřené úvodní domácí výhře 27:26 působili ve druhém utkání boje o titul jistěji a na palubovce Plzně lépe bránili.

Výtečný byl Nemanja Marjanović v bráně, vůbec celá obrana Baníku působila elasticky a kompaktně. Domácí měli velké problémy se prosadit včetně jejich nejlepšího střelce Škvařila. „Nevěděli kudy, zkoušeli to zleva zprava, ale obranu musím dnes opravdu pochválit. Plzeň měla velké štěstí,“ podotkl trenér Karviné Michal Brůna.

Protože své hráče dokonale zná, správně předvídal, že jeho tým odehraje lepší utkání než v prvním případě. A měl pravdu. I když se některým hráčům nedařilo, celkově to klapalo a Baník si neustále držel místy až čtyřbrankové vedení.

V klíčových chvílích na sebe bral zodpovědnost zkušený Mlotek, na brankovišti dostal tentokrát příležitost pivot Gromyko a byl velice platný. „Máme vyrovnané pivoty, platí proto dohoda, že v útoku bude vytěžovaný jak Ujin (Jan Užek), tak Grom (Juri Gromyko),“ vysvětloval Brůna zařazení hřmotného, ale šikovného Bělorusa do karvinské sestavy.

Patzelova kanonáda nestačila

A sledovat, jaké pumelice sype do plzeňské svatyně střelec Vojtěch Patzel, z něhož očividně po prvním duelu spadla nervozita, to byla paráda. Baník zaskočil soupeře na všech frontách, snad jen na křídlech to skřípalo, a kráčel k jasnému vítězství.

Deset minut před koncem začal své vedení ztrácet. Plzeňští se díky enormnímu nasazení, vysunuté obraně a značné bojovnosti dotáhli na rozdíl branky, jenže půl minuty před závěrem poslal Patzel bombou do vinklu a svým čtrnáctým gólem v utkání svůj tým opět do vedení o dvě branky - 25:27.

Ovšem Talent se nevzdal a okamžitě odpověděl gólem Nejdla, který střelecky procitl právě v souboji o zlato. „Neskutečně to tam hodil kolem dvou našich skákajících hráčů. Musíme se na to ještě podívat, ale tohle byla chyba,“ chytal se trenér Brůna za hlavu.

Hned poté si vzal oddechový čas. Karvinští měli útok, ale posledních patnáct sekund v něm nestrávili, jak by zkušený mančaft měl. Zbytečně brzy zakončovali, Plaček navíc svou šanci neproměnil, a byla z toho protiakce domácích.

Po zákroku Mlotka na Škvařila před brankovištěm a v rohu hřiště pak navíc rozhodčí darovali domácím sedmičku! Asi se podle nich jednalo o zmaření jasné brankové příležitosti. Douda nabídnutou možností, už po uplynutí řádné hrací doby, nepohrdl a srovnal na 27:27.

A jelikož česká soutěž podle všeho vůbec neuznává v rozhodujících zápasech prodloužení, čímž se dostává někam na úroveň afrických kmenů, opět okamžitě rozhodovala střelba ze značky sedmimetrového hodu.

Ta je pro karvinský Baník doslova prokletá, letos už jeden takový sedmičkový duel (se Zubřím) nezvládl, ale hlavně - v posledním finále v roce 2019 právě proti Plzni prohrál takto na sedmičky hned dvě utkání. Teď tedy šlo o třetí sedmičkový nezdar s Plzní v řadě. Skoro jako by Západočeši uměli nad Karvinou vyhrávat jen „na penalty“.

„Sedmičky, to je loterie. Pravda, nejdou nám, ale my zbraně neskládáme. Opět jsme si ověřili, že na Plzeň jednoznačně máme. Kluci to cítí, já jim to v šatně zopakoval a říkám – hlavy vzhůru. Pokud k tomu přistoupíme v dalším zápase stejně jako doposud, pak věřím, že to zvládneme. Soupeř nemůže mít pořád tolik štěstí,“ zakončil Michal Brůna.

Třetí duel se hraje opět v Karviné, a to v neděli v netradičním čase od 9.15 hodin (kvůli televizi).

Talent Plzeň – Baník Karviná 27:27 (12:15), 4:3 na sedmičky

Sled: 3:1, 5:3, 5:6, 8:7, 9:9, 10:12, 11:15, 13:17, 16:20, 18:22, 21:23, 24:25, 25:27. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 6/4:2/1. Vyloučení: 5:5. Diváci: 130. Sedmičkový rozstřel: proměnil Plaček (0:1), proměnil Douda (1:1), neproměnil Gromyko (1:1), proměnil Tonar (2:1), neproměnil Skalický (2:1), proměnil Vinkelhöfer (3:1), proměnil Patzel (3:2), neproměnil Škvařil (3:2), proměnil Solák (3:3), proměnil Stehlík (4:3). Stav série: 1:1.

Nejvíce branek Plzně: Tonar 7/2, Nejdl 6.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Patzel 14/1, Mlotek 4, Gromyko 2, Solák 2, Franc, Nantl, Růža, Urbański, Jan Užek, Plaček, Noworyta, Skalický 3, Nedoma 2. Trenér: Brůna.