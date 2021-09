Sérii tří domácích zápasů zakončili svěřenci trenéra Michala Brůny sobotním duelem s nebezpečným Jičínem. Ale vyhráli hladce. Na rozdíl od předešlého utkání s Brnem si situaci po jasně zvládnutém poločase nezkomplikovali a dál pokračovali v nastoupeném trendu. O vítězi nebylo zhruba od 20. minuty pochyb.

„Já myslím, že důvod dnešní vysoké výhry byl ten, že jsme z gólmana neudělali mistra světa, jako tomu bylo s tím Brnem. To byl klíč k úspěchu. Kdybychom ty šance proměňovali i proti Brnu, tak se možná zrodil podobný výsledek,“ utrousil po utkání nejlepší střelec domácího Baníku i celého zápasu Dominik Solák.

Měl pravdu. Karvinští tentokrát svého kouče Brůnu potěšili a hráli precizně a zodpovědně v obraně celý zápas. K tomu proměňovali šance a jičínským brankářům nedali šanci se chytit. „Proti Brnu to byl totální kolaps, takže jsem rád, že jsme to dnes proti Jičínu odčinili. Chtěli jsme to Brno napravit a odvděčit se našim fanouškům, což se podařilo,“ pochvaloval si „Solo“.

„Chtěli jsme se dobře naladit na Zubří, které vlastně taky ještě neprohrálo, tam to bude jiný zápas,“ vyhlíží už další utkání.

Trenér Karviné Michal Brůna (vlevo) měl dobrou náladu.Zdroj: Ivo Dudek

Jičín není nikdy lehkým protivníkem, ale je znát, že pokud Karvinským vychází hra, není v jejich sestavě slabé místečko. Podobně jako ve druhém kole pražská Dukla, i Jičín tedy odjíždí ze Slezska s výraznou porážkou. Spíš s debaklem.

„Nehodnotí se mi to dobře. Předchozí zápas se Zubřím pro nás byl studenou sprchou a nechal na nás asi stopy. Dneska jsme drželi s jednoznačným favoritem krok zhruba patnáct minut. Pak jsme začali produkovat zbytečné technické chyby, kterých bylo nakonec osmnáct, a pokud chcete hrát proti soupeři kvalit Karviné důstojnou roli, tak základní předpoklad je hrát bez těchto chyb,“ uznal trenér Jičína Aleš Babák.

Jeho mužstvo se drželo opravdu nějakých patnáct dvacet minut, než si Karviná vypracovala uklidňující šestigólový náskok. „Tam nás to nasměrovali ke ztrátám míče, nebyli jsme schopni ohrozit branku, přidala se zbrklá střelba a už to jelo. Sebevědomí hráčů šlo dolů a pak jsme už jen čekali na vysvobozující konečný hvizd,“ dodal Babák, který tak mohl pozitivně hodnotit jen úvodní čtvrtinu duelu.

„Jo, prvních patnáct minut jsme se dostali i do zakončení, tam to bylo ještě bez technických chyb. Jenže v momentě, kdy Karviná odskočila na pět šest gólů, to už nešlo. Síla toho mančaftu je obrovská a s tím jde pak logicky dolů i náš výkon,“ zakončil Aleš Babák.

Baník Karviná – Ronal Jičín 37:23 (19:11)

Sled: 3:2, 4:5, 7:5, 10:6, 13:7, 16:11, 21:11, 24:12, 26:15, 28:16, 32:16, 34:19. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 3/3:2/1. Vyloučení: 2:3. Diváci: 766.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 8/1, Sobol 4, Užek 1, Patzel 5/2, Skalický 4, Harabiš 4, Urbański 3, Mlotek, Fulnek 3, Široký 1, Růža 2, Franc, Nantl 1, Noworyta 1. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Jičína: Kovařík 6, Šulc 5/1.