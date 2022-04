Hráči se uklidnili a začali gólové manko mazat. Střelecky se dařilo Solákovi s Patzlem, tradičním oporám Baníku, ale také Růžovi. „Dnes jsme do toho vletěli, moment překvapení nám ale vydržel jen čtvrthodinku. Bohužel. Dneska se vedení o tři góly dá smazat během pár minut a Karviná to také dokázala. Jakmile se dostala do toho svého strojového tempa, těžko jsme jí dokázali čelit,“ uznal trenér Pražanů Michal Tonar.

Klíčový začátek po přestávce

„Strojově“ hrající domácí tedy obrátili skóre na poločasových 18:15, o výsledku se ale definitivně rozhodlo na startu půle druhé, kdy během osmi minut Baník utekl soupeři na stav 24:17.

„Důležitá byla branka Soláka na 18:15, tím pádem to v poločase bylo plus tři a ne plus dva. Pak jsme přidali další gól, zase Solákem, a pak už to šlo,“ začal hodnocení zápasu Michal Brůna.

Překvapil jej slabý začátek jeho týmu? „Tak jasně, Petržala tam měl nějaké zákroky a také jsme věděli, že Dukla si sem přijede bez nervů, bez tlaku, bude si chtít zahrát. Mluvil jsem o tom tři dny, protože to znám z vlastní zkušenosti. Už neměli co ztratit, vystartovali na nás, vyšel jim ten začátek… V oddechovém čase jsem trochu zvýšil hlas, uklidnil jsem hráče, že se nic neděje, jen je třeba proměňovat šance a rychle se vracet, protože oni s námi vydrželi první půli běhat,“ připomněl Brůna nelehký poločas.

Ten druhý už zvládli Slezané perfektně. „No jo, tam se Karviná chytila a my nedokázali prodat, co jsme měli natrénováno. Ono je to dost složité, protože ty týmy se znají, moc nového už nenazkoušíte. V takových zápasech rozhodují maličkosti a sportovní forma jednotlivých hráčů,“ uznal Tonar.

Brankáři hráli prim

Trenér Prahy pak Karviné sportovně pogratuloval k postupu. „Musím říct, že Karviná postupuje zaslouženě, podávala během série lepší výkony. My jsme bojovali, za to určitě hráčům dík, kádr se nám ale zužoval a my v závěru už cítili únavu. Nicméně hráči makali. Takže poděkování týmu a gratulace Karviné. Sezona nám bude končit až v sérii o třetí místo, bronzová placka je pro nás lákadlem,“ uzavřel Michal Tonar sérii s Baníkem.

A co na to Brůna? „Sérii s Duklou provázely kvalitní výkony brankářů. Třeba dneska Péťa Mokroš sebekriticky sám slezl z branky, nechtěl tam za každou cenu stát, když mu to nešlo jako v prvních dvou zápasech. To je znak velkých hráčů. Přišel místo něho Nemo (Marjanović), hned čapnul důležitou sedmičku a pak se chytil tak, že předčil Petržalu v bráně Dukly. Právě to, že jsme nedovolili Petržalovi se v těch třech zápasech série pořádně rozchytat, považuji za rozhodující faktor našeho postupu,“ ohlédl se za sérií s tradičním rivalem Michal Brůna.

Baník Karviná – Dukla Praha 33:26 (18:15)

Sled: 1:3, 3:3, 3:5, 5:9, 8:9, 10:11, 12:12, 14:12, 17:14, 20:17, 25:17, 27:21, 30:23. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 2/1:4/3. Vyloučení: 3:2. Diváci: 1663. Konečný stav série: 3:0.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Růža 6, Solák 7, Patzel 6/1, Mlotek, Jan Užek 4, Fulnek 1, Franc 1, Sobol 3, Skalický, Nantl, Petrović 2, Široký 3, Halama. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Prahy: Křístek 6/4, Blecha 5, Šůstek a M. Březina po 4.