Čtvrtý duel, čtvrtý karvinský nástup. Slezané počtvrté v sérii vletěli do zápasu svěže jako vítr, vedli 4:0, ale podobně jako ve druhém utkání v Plzni se jim nepovedlo náskok uhájit, neboť domácí Talent do toho také šlapal na plné obrátky.

„Je to ale blbé, že musíme furt dotahovat. Naštěstí nám dneska Karviná neodskočila natolik, abychom to nezvládli stáhnout,“ komentoval karvinský nástup nejlepší střelec Plzně, osmigólový Milan Škvařil.

Karvinou znovu držel skvělý Petr Mokroš, který by si pomalu mohl ve městě otevřít zednické práce. Stejně jako už poněkolikáté v sezoně dokázal i tentokrát svou branku doslova zazdít, díky čemuž Baník držel své vedení do 24. minuty. To zrovna zkušený domácí celek dokázal trpělivou hrou dorovnat na 12:12.

Rozdíl oproti druhému duelu série byl v tom, že baníkovci dokázali reagovat a opět si v závěru poločasu vzali vedení, alespoň dvougólové.

Krátce po startu druhé půle naskočil do plzeňské brány Herajt a na něm si baníkovci vylámali zuby. Svůj náskok ztratili a ve 42. minutě se Plzeň vůbec poprvé v utkání dostala do vedení 17:16. „Bohužel jsme naši střeleckou úspěšnost nedokázali celou dobu udržet,“ litoval po zápase karvinský Dominik Solák, jehož závěrečná střela skončila na břevně a Plzeň tím uhájila těsné vedení 26:25.

„Ta naše poslední akce vyšla tak, jak měla, akorát jsem neproměnil. Škoda, že nás po solidním začátku postihla hluchá pasáž, díky které se Plzeň dostala do laufu,“ litoval Solák.

Trenér karvinských házenkářů Michal Brůna si pochvaloval dobrý vstup svého mužstva do zápasu: „Čtyřikrát v sérii jsme měli dobrý nástup, z toho mám radost. Je vidět, že koncentrace na důležitý začátek zápasu je vždy na naší straně.“

Házená, extraliga, finále play off Plzeň-Karviná, 25. května 2022.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Bohužel konec už byl poněkud trpký. „Co rozhodlo? Pět zákroků Herajta po sobě proti našim šancím, většinou tutovým. Tam se Plzeň zvedla ze země, otočila skóre. I náš Mokroš chytal skvěle, jsem rád, že prolomil prokletí plzeňské haly a zachytal konečně i tam. Nakonec to nevyšlo, závěrečná střela Soláka šla do břevna, ale tím jsme si to určitě neprohráli, o tom se rozhodlo už dříve. Bylo to hodně o obranách a o gólmanech, oba týmy je mají kvalitní. I plzeňští brankáři špekulují, jak nás přechytračit. Je to už hodně o detailech,“ ohlížel se za utkáním Brůna.

O titulu pro sezonu 2021/2022 se tedy definitivně rozhodne v neděli v Karviné, neboť série je nyní vyrovnaná 2:2 na zápasy a někdo ten třetí vítězný bod prostě uhrát musí.

„Doufám, že to budeme my. Určitě se dokážeme zase nastartovat a před našimi skvělými fanoušky to dovedeme do vítězného cíle,“ přeje si Dominik Solák.

„Čeká nás pátý zápas a uvidí se, jestli je náš tým už natolik vyzrálý, aby doma rozhodující páté utkání zvládl,“ narážel trenér Brůna na poslední sezonu, kdy Baník prohrál rozhodující páté utkání finále s Plzní na domácí palubove 23:27 a následně přihlížel plzeňským oslavám. Toho by se letos Karvinští rádi vyvarovali.

Nedělní zápas v Karviné začne v 17.10 hodin.

Talent Plzeň – Baník Karviná 26:25 (12:14)

Sled: 0:4, 2:4, 4:7, 5:8, 8:9, 9:11, 12:12, 13:16, 17:16, 17:18, 20:18, 21:21, 23:22, 25:23. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 6/4:4/4. Vyloučení: 4:6. Diváci: 1320. Stav série: 2:2.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 8, Stehlík 5, Vinkelhöfer 5/4.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Nantl, Patzel 9/4, Sobol 2, Solák 7, Jan Užek 2, Mlotek 1, Franc, Růža 2, Fulnek 1, Skalický 1, Široký, Halama, Petrović. Trenér: Brůna.