Svěřenci trenéra Michala Brůny vyhráli na Kypru o pět gólů zlepšeným výkonem ve druhé půli a také v domácí odvetě působili techničtějším a vyspělejším dojmem, byť v první půli museli otáčet těsné vedení Famagusty.

„Museli jsme se vyrovnat s agresivní obranou soupeře, který to ještě zkoušel, ale když jsme se dostali do vedení o čtyři, už jsme si zase hráli to svoje. Kluci se soustředili na sebe a to se nám vyplatilo,“ pochvaloval si karvinský Michal Brůna.

Famagusta, mimochodem semifinalista Challenge Cupu z poslední sezony, dokázala v posledním ročníku poháru vyřadit Nové Veselí, ale Karviná, to je jiná káva. V momentě, kdy Kypřané v odvetě prohrávali 16:22, bylo jasné, že na postup mít nebudou a Slezané jim nasypali do sítě ještě další várku gólů.

„Po tom nervózním vstupu, kdy jsme nedali nějaké stoprocentní šance a soupeř se trochu nadechl, jsme se snažili hlavně uklidnit a nakonec se odpíchli k dobrému výkonu. V šatně jsem hráčům řekl, ať koukají hrát všichni dobře, abych je mohl vystřídat a mohli si zahrát i další kluci,“ vtipkoval po utkání trenér Brůna.

Domníval se, že rozhodující krok udělali baníkovci už na Kypru, kde zvítězili o pět gólů. „Oni s tím moc nepočítali, nepřipouštěli si, že bychom je mohli vyřadit. Nemo v bráně zachytal dobrý dvojzápas, ten rozhodující u nich, kdy nás podržel. Nevyhráli jsme zrovna mistrovství světa, ale i tak nás postup těší a budeme čekat na dalšího soupeře,“ poznamenal závěrem Brůna.

Baník Karviná – Anorthosis Famagusta 33:22 (16:12)

Sled: 1:2, 2:4, 5:4, 6:7, 7:10, 10:10, 14:11, 18:13, 20:15, 24:17, 28:19. Rozhodčí: Kaludjerović, Vujačić (oba Černá Hora). Sedmičky: 4/4:2/1. Vyloučení: 6:7. ČK: 54. Solák – 47. Mimikos. Diváci: 1058. První zápas: 29:24, postupuje Karviná.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Mlotek 1, Užek 3, Sobol 1, Skalický 5, Solák 5, Patzel 6/3, Urbański 4, Nantl 1, Fulnek 3/1, Franc, Noworyta 1, Růža 3, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Famagusty: Kritikos 5, Moraitis a Ch. Argyrou po 3.