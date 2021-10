Obě mužstva nabídla televizním divákům i těm přímo v hale zajímavou podívanou. Valaši byli o něco lepší v prvních minutách. Dařilo se jim dobře bránit karvinské kombinace a v útoku byli svižnější.

Druhá část první půle patřila zase Karviné, která přestala chybovat a začala dobře číst zuberské útoky. Navíc si hráči dokázali vyhovět v ofenzivě, když míče putovaly také do křídelních prostor, odkud uměli baníkovci zakončovat, jako třeba Skalický či Harabiš.

V závěru poločasu vznikl na palubovce menší chaos způsobený výpadkem domácí časomíry, která se zasekla v čase 25:00. Obě lavičky tak nevěděly, kdy mají do hry poslat vyloučené hráče a v úplném závěru pak obě mužstva uspěchávala střelbu, protože prostě nevěděla, kolik sekund do konce vlastně zbývá. „Ten konec to ovlivnilo, nikdo nevěděl, na čem je a nemělo by se to stávat,“ uznal zuberský hráč Ondřej Mika.

Ve druhé půli začaly více dominovat obrany, takže za prvních osm minut padly jen dvě branky (2:1). Domácí byli pokaždé krůček vepředu, až v 51. minutě se Slezané dostali do vedení (21:22) a už jej nepustili.

Na vlastním brankovišti vystavěli neprostupnou zeď, v klíčových chvílích navíc zasáhl velezkušený brankář Marjanović. Zkušenosti hrály svou roli.

„Jasně, že jsme zkušenější než Zubří, ale to pomalu každý tým v lize. Myslím, že soupeř přispěl k atraktivnímu a pohlednému utkání. My si odvážíme dva body a jsme spokojeni,“ podotkl karvinský trenér Michal Brůna.

Jeho svěřenci prohrávali v zápase už o pět branek, ale nepanikařili. „Nevynucené chyby na startu zápasu nás uvrhly do minusového skóre, těžko se to pak odpracovávalo, ale zvládli jsme to,“ pochvaloval si Brůna.

Jeho protějšek, domácí trenér Peter Dávid, sportovně pogratuloval Karviné. „Ukázala nám, že handbal se hraje šedesát minut. Má vyspělé hráče, kteří dnes dominovali v činnosti jeden na jednoho. V důležitém okamžiku se dostala do trháku, nám nevyšlo pár taktických záměrů, a stálo nás to zápas,“ rekapituloval Dávid.

Robe Zubří – Baník Karviná 25:28 (14:14)

Sled: 2:0, 3:2, 8:3, 9:6, 9:9, 12:11, 13:14, 16:16, 19:17, 19:19, 21:20, 21:22, 22:24, 23:27. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 8/5:2/2. Vyloučení: 2:5. ČK: 27. Malina (Z). Diváci: 798.

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 9/5.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Mlotek 4, Užek 4, Skalický 4, Solák 4, Patzel 6/2, Fulnek 3, Harabiš 3, Nantl, Franc, Sobol, Široký, Noworyta, Urbański. Trenér: Brůna.