A byla to dle slov karvinského trenéra Michala Brůny v Novém Veselí skutečně dobrá prověrka. „Mám pocit, že soupeř odehrál asi nejlepší utkání sezony, byl to těžký zápas a Veselí nás opravdu prověřilo. Potěšil mě proto výkon našeho mužstva. Zahráli jsme zase fakt dobrý zápas, na českou extraligu to mělo z obou stran vynikající úroveň,“ ocenil výkony všech zúčastněných Michal Brůna.