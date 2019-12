Srbové evidentně nejsou zvyklí na dopolední čas, čehož Karviná dokonale využila. Na soupeře vletěla, už v půli vedla o sedm gólů. Stačilo jí vyhrát o tři.

„Byl to záměr,“ potvrdil trenér Karviné Marek Michalisko, že domácí chtěli na soupeře okamžitě naběhnout: „Počítali jsme s tím, že nejsou zvyklí hrávat v dopoledním čase, takže než se stačí rozkoukat, že bychom si případně vytvořili nějaký náskok.“ Taktika vyšla.

Michal Brůna „uzdravil“ achilovku a hrál jako zamlada. V první půli byl prostě všude! A jeho uvolnění pivota Užka, kdy se téměř zlomil v pase, kandiduje na přihrávku roku. „Teď zas nebudu moct čtrnáct dní chodit,“ pravil jedenačtyřicetiletý Brůna po utkání. Vydal se ze všech sil.

Baníkovci předvedli skvělý výkon. Bezchybný Marjanović v karvinské brance deptal vysoké spojky Železničářů, hlavně tedy v první půli, obrana pracovala spolehlivě a v útoku se mohli domácí opřít o několik střelců. Monczka, Nedoma, Solák, Užek. Srbové nevěděli, kam dřív skočit.

„V první půli jsme zahráli fakt výbornou házenou. Těch druhých patnáct minut v první půli, kdy jsme si vytvořili sedmibrankový náskok, bylo skvělých. Hrálo se nám pak lépe, protože Srbové museli furt dohánět. I když tam byl menší výpadek a soupeř přitlačil v obraně, pořád jsme si drželi čtyř až pětibrankový náskok. Hlídali jsme si to,“ pochvaloval si Michalisko.

Užkovo „víko“, spojky už tolik nezlobily

Spojky Železničářů už tolik nezlobily jako v prvním utkání. Devítigólový Milovanović z prvního zápasu dal v neděli „jen“ čtyři branky. „Už jsme na ně byli lépe připraveni. V prvním duelu nám obě krajní spojky dělaly velké problémy. Srbové jsou zvyklí hrát tu svou silovou házenou, stříleli to tam z deseti jedenácti metrů a letělo to do brány. Otevřenější a agresivnější obranou jsme je zkoušeli eliminovat,“ popisoval Michalisko.

Za bomby z dálky mohl klidně chválit i své hráče. Dominik Solák sázel gólmanu Kocićovi podstřely, Jan Užek zase v závěru první půle, kdy scházely do konce jen čtyři sekundy, vypálil z nějakých šestnácti metrů pod břevno. Gólman Matović se jen ohlédl za rozvlněnou sítí.

„Jo, tam už zbývaly jen čtyři sekundy, šlo o domluvený signál. Honza má ránu neskutečnou, tak to zkusil,“ zasmál se Michalisko. A Solák? „V Srbsku jsme ho používali spíš do obrany. Tam se to tahalo a Dominik byl tehdy ještě po zranění ruky. Už se mu to lepší, takže dneska už nemělo cenu ho skrývat. A vyplatilo se. Pomohl spolurozhodnout. Je to skvělý, přitom ještě hodně mladý hráč,“ chválil trenér Baníku.

Los? Hlavně ne Rusy

Nakonec si domácí ve fantastické kulise došli pro kýžený postup při výhře o pět branek 33:28. Osmifinále Challenge Cupu proběhne už v novém roce a v osudí jsou zajímaví soupeři z Norska (Halden), Švédska (Alingsås), Rumunska (Bukurešť) či Švýcarska (Bern).

„Ale jsou tam také Rusové, a i když je Petrohrad krásné město, tak Rusáky bych rozhodně nechtěl,“ konstatoval trenér Baníku Marek Michalisko. Jiné přání neměl. „Já vlastně ani nevím, kdo postoupil. Soustředili jsme se na sebe a soupeře můžeme řešit až teď. Jen víme, že už ve středu hrajeme doma Český pohár s Kopřivnicí,“ usmíval se Michalisko. To už si kvůli disciplinárnímu trestu zase půjde sednout jen mezi diváky. „Na domácí utkání jsme domluvení předem, co kdy a jak hrát,“ vysvětlil Michalisko.

Pětigólový Dominik Solák také nevyhlížel soupeře pro únorové osmifinále. „Ani nevím, kdo tam je. Jen vím, že Veselí neprošlo přes ty Lucemburčany. Tak možná s nimi?“ nadhodil zlehka tip pro úterní los. Tak uvidíme.

Baník Karviná – Železničar 1949 Niš 33:28 (20:13)

Sled: 3:1, 4:3, 8:6, 11:7, 15:11, 19:13, 22:16, 24:20, 28:23, 31:26. Rozhodčí: Jaskins a Žabko (oba Litva). Sedmičky: 4/3:3/2. Vyloučení: 5:3. Diváci: 1521. První zápas: 28:30, postupuje Karviná.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Nedoma 7, Brůna 4, Monczka 6/1, Urbański, Gromyko 1, Plaček, Chudoba 2/2, Jan Užek 3, Solák 5, Skalický 2, Nantl, Zbránek 2, Růža, Čosik 1. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek Železničaru: A. Stojanović 6, Jevtić 5, Milosavljević 5/2.