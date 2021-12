Baník vyrazil na západ Čech bez svého nejlepšího střelce Vojtěcha Patzela a v útoku kupil nepřesnosti. „Asi se to projevilo, i když by nemělo. Věděli jsme, že proti Plzni musí zahrát tři čtyři naši klíčoví hráči na sto procent, a to se bohužel nestalo. Dvakrát jsme se dotáhli na rozdíl branky, ale překlopit skóre úplně se nám nepovedlo,“ uznal trenér Karviné Michal Brůna.