Hosté přijeli do Karviné s otevřeným hledím, hráli nebojácně a první půli strávili překvapivě ve vedení.

Baníkovci od začátku sezony jen vítězí, v posledních dnech jim ale plány zkřížily nemoci a zranění. „Měli jsme teď nějaké chřipkové období a někteří kluci před zápasem moc netrénovali,“ přiznal Brůna.

I to se na výkonu domácích projevilo, i když příčinu viděl trenér jinde. „Některým hráčům zápas nevyšel. První poločas byl doslova hrozný. Maloměřice by se trefily i z vrátnice, sešlo se jim to dobře, naopak my jsme nebyli vůbec dobří a o poločase bylo v šatně pořádné rošambo,“ prozradil Brůna.

Hráči si v kabině vše vyříkali i mezi sebou a ve druhé půli zabrali. Nepříznivý stav rychle otočili a nakonec vyhráli o sedm. „Jo, pak už se to rozběhlo, ale nejásáme. Jen jsme splnili povinnost,“ uznal trenér.

„Táhneme teď dlouhou šňůru neporazitelnosti a víme, že porážka přijde. Málem přišla nečekaně už teď, ale my víme, že nás to potká. Teď jde jen o to, aby nás to nerozhodilo. Samozřejmě čím déle ji budeme prodlužovat, tím lépe. Když ale prohrajeme, nesmí nás to poznamenat. Můžeme teď jen doufat, že nepřijde v nějakém pro nás důležitém zápase,“ připomněl Brůna nejbližší program svého mužstva.

Proto se také snaží rozprostřít síly na celý tým, aby nikdo nebyl příliš unavený. Do utkání s Maloměřicemi třeba vůbec nezasáhl brankář Nemanja Marjanović. „Dohodli jsme se, že pro některá utkání dostane volno, aby si zachytal i třetí gólman Jirka Tabara,“ vysvětlil Brůna.

A co zraněný Jan Užek, který má problémy s kotníkem? „Už se do toho zase dostává. Během listopadu by měl naskočit,“ přiblížil Brůna.

Baník Karviná – SHC Maloměřice 38:31 (16:19)

Sled: 1:4, 4:4, 7:8, 10:10, 12:14, 15:16, 19:19, 23:21, 27:24, 31:27, 35:28. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 4/3:1/1. Vyloučení: 1:5. Diváci: 685.

Karviná: Tabara, Mokroš – Harabiš 13/3, Urbański, Noworyta 3, Patzel 3, Mlotek 3, Fulnek 2, Pelák 1, Solák 1, Skalický 5, Široký 2, Nantl, Růža 5, Franc. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Maloměřic: Kučera 8, Koubek 6/1, Hastík 5.