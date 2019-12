Zápas hodný utkání v play off měl vynikající atmosféru. „Poděkování našim karvinským i zuberským fandům za skvělou atmosféru. Potkaly se dva nejlepší fanouškovské tábory z ligy a myslím, že jsme jim nabídli kvalitní úroveň zápasu,“ poznamenal po utkání lídr domácího Baníku Michal Brůna, místo něhož seděl na lavičce znovu trenér karvinského dorostu Radek Godál a hlavní kouč Marek Michalisko sledoval utkání opět jen z hlediště.

A musel být spokojený. Valaši sice vedli 1:0, pak ale domácí přetočili skóre na svou stranu a už nedali Zubří „čuchnout“. „Kladli jsme důraz na začátek. Nedostali jsme se do minusu, měli dobrý vstup. Vedení 6:1, to byl super základ do utkání,“ pochvaloval si Brůna. „I když útok dnes nebyl ideální, Zubřané se k nám dostali maximálně na rozdíl dvou gólů, a to ještě jenom jednou. Jinak jsme vedli o tři, o čtyři,“ popisoval kontrolované vedení a nakonec i vítězství.

Vzájemná utkání však podobný průběh nabízejí. Prim hrají obrany v čele s brankáři, moc gólů nepadá. „Moc ne, dneska to byla výhra s asi největším rozdílem za posledních nevím kolik let, když nepočítám zápas před dvěma lety, kdy měli v Zubří přestavbu kádru a hráli s mladými kluky. To jsme vyhráli, myslím, o osm. Ale z poslední doby je to asi největší rozdíl. O sedm je na vzájemné zápasy dost,“ uvažoval Brůna.

Byl za to rád, protože Baník prohrál na Valašsku o tři góly (21:24) a po sobotní výhře převážil misky vah vzájemných zápasů na svou stranu.

„Dvakrát jsme si to během přípravy na videu říkali. Apelovali jsme na hráče, že když bude ta možnost, chceme rozhodně vyhrát o víc než o tři branky, abychom měli v případě bodové rovnosti lepší bilanci. Povedlo se,“ mnul si ruce Michal Brůna.

Plyšáci na plac

O přestávce zápasu zasypali diváci palubovku plyšovými hračkami pro děti z karvinské nemocnice, což byl podtext celého utkání, který karvinský klub připravil. Pořadatelé nakonec posbírali dvanáct pytlů s hračkami. „Všem moc děkujeme za pomoc nemocným dětem,“ poznamenal prezident Baníku Roman Mucha, který se na zápas přibelhal s francouzskými holemi.

Závěr utkání přiostřil zuberský Řezníček, který švihl o zem se Zbránkem a viděl červenou kartu. To však byl jediný okamžik, který trochu vybočil nad rámec obvyklé rivality. „Máme tam i kámoše, tak bych řekl spíš zdravé rivality. Oni jsou zuberští kluci u nás většinou nervózní, my máme Zbránka, který tu atmosféru jitří, tak to možná bylo trochu vyhrocené,“ poznamenal Brůna.

Zuberský Miroslav Jurka však emoce přiživil. „Někteří kluci nemají respekt k hráčům. Třeba Řezníčkovi sprostě nadávali (právě po nevybíravém faulu na Zbránka), a to se nedělá. Já jsem rád, že hraji v takovém týmu, v jakém hraji a že se neuchylujeme k podobným věcem,“ pravil bezprostředně po zápase Jurka.

Uznal, že jeho tým měl problém v koncovce. „S jedním gólem za deset minut se fakt vyhrát nedá. Celkově jsme dali málo gólů a oni nám na začátku utekli. My jsme věděli, že to bude tvrdé, ale nepopasovali jsme se s tím a Karviná trestala každou naši chybu. Sám jsem se do střelby vůbec nedostal. Celou dobu u mně stál Zbránek, s tím nejde hrát. Ještě v šatně jsme se hecovali, že to bude mít podobný průběh a musíme se na to připravit. Škoda no, nevyšlo to, ale je to pořád ‚jen‘ základní část a rozhodovat se bude v play off,“ mávl rukou Jurka.

Baníkovci se po výhře dostali na druhé místo tabulky o bod za vedoucí Plzeň, kterou mají v jarní části sezony doma. Extraligová soutěž je rozehraná nadějně. Úvodní mistrovský duel v roce 2020 sehrají baníkovci ve středu 29. ledna, kdy se v rámci semifinále Českého poháru popasují s Duklou. Ve finále už čeká na lepšího z tohoto souboje Nové Veselí.

Baník Karviná – Robe Zubří 27:20 (13:10)

Sled: 0:1, 6:1, 7:2, 8:4, 10:7, 12:9, 15:13, 18:14, 20:15, 22:18, 25:20. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 2/2:3/2. Vyloučení: 4:3. ČK: 60. Řezníček (Z). Diváci: 1793.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Chudoba 9/1, Brůna 2, Monczka 1/1, Gromyko 3, Jan Užek 4, Zbránek 3, Nedoma 1, Solák 4, Skalický, Nantl, Plaček, Urbański, Růža, Čosik. Trenér: Godál.

Nejvíce branek Zubří: Hlinka 5, Mičkal 4, Šustáček 3, Jurka 3/2.